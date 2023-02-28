В Сибири полицейский выстрелил в коллегу

В областном УМВД утверждают, что выстрел был непроизвольный

28 февраля 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Калачинском районе Омской области сотрудник ППС выстрелил в коллегу из табельного оружия, сообщает om1.ru.

Инцидент случился поздним вечером 27 февраля во время патрулирования. Полицейского с огнестрельным ранением брюшной полости госпитализировали.

В пресс-службе областного УМВД при этом отмечают, что выстрел был непроизвольный.

В ведомстве началась служебная проверка. По её итогам к строгой дисциплинарной ответственности (вплоть до увольнения) привлекут выстрелившего полицейского, его руководителей, а также ответственных за служебную подготовку сотрудников.