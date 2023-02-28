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В Сибири полицейский выстрелил в коллегу

В областном УМВД утверждают, что выстрел был непроизвольный

28 февраля 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Калачинском районе Омской области сотрудник ППС выстрелил в коллегу из табельного оружия, сообщает om1.ru.

Инцидент случился поздним вечером 27 февраля во время патрулирования. Полицейского с огнестрельным ранением брюшной полости госпитализировали.

В пресс-службе областного УМВД при этом отмечают, что выстрел был непроизвольный.

В ведомстве началась служебная проверка. По её итогам к строгой дисциплинарной ответственности (вплоть до увольнения) привлекут выстрелившего полицейского, его руководителей, а также ответственных за служебную подготовку сотрудников. 

Комментарии 6

  • Вояки!
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Дуэль?
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Gv при постановке на предохранитель стреляет, если патрон в патроннике. Часто уставшие военные, полицейские стреляют, при нарушении порядка разряжания оружия.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • ПМ- пистолет Макарова.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Даже при передергивании затворной рамы и досылании патрона в патронник и последующей постановке на предохранитель - происходит сброс курка, но удара по бойку нет. Даже в таких случаях в ПМ предусмотрена перестраховка. На то он и предохранитель. С 23 февраля тебя, уставший от профессионального праздника, студент!!! Учи мат.часть, а то в плен попадешь, рассказать будет нечего.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, я несколько таких стрелков видел вживую. С праздником. И да, я уже давно пенсионер.
    01 марта, Гость   Ответить
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