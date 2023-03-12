В Сибири пьяный глава города вылез из машины с топором и напал на полицейских

Учитывая высокое положение чиновника, решение о возбуждении дела принял руководитель регионального СК

12 марта 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Забайкалье глава райцентра напал на правоохранителей, остановивших его автомобиль, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл вечером 10 марта в Сретенске. Два сотрудника полиции остановили машину, которой глава города управлял в состоянии алкогольного опьянения.

"В целях воспрепятствования законным требованиям полицейских, глава городского поселения попытался ударить сотрудников топором. Один из полицейских обезвредил подозреваемого, выхватив у него топор из рук", – рассказали в ведомстве.

Учитывая высокое положение чиновника, решение о возбуждении уголовного дела принял руководитель регионального СК.

Главу города подозревают в "угрозе применения насилия в отношении представителя власти". Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.