НОВОСТИПроисшествия

В Сибири пьяный глава города вылез из машины с топором и напал на полицейских

Учитывая высокое положение чиновника, решение о возбуждении дела принял руководитель регионального СК

12 марта 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Забайкалье глава райцентра напал на правоохранителей, остановивших его автомобиль, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл вечером 10 марта в Сретенске. Два сотрудника полиции остановили машину, которой глава города управлял в состоянии алкогольного опьянения.

"В целях воспрепятствования законным требованиям полицейских, глава городского поселения попытался ударить сотрудников топором. Один из полицейских обезвредил подозреваемого, выхватив у него топор из рук", – рассказали в ведомстве.

Учитывая высокое положение чиновника, решение о возбуждении уголовного дела принял руководитель регионального СК.

Главу города подозревают в "угрозе применения насилия в отношении представителя власти". Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Комментарии 2

  • Учитывая высокое положение чиновника, решение о возбуждении уголовного дела принял руководитель регионального СК---т.е. у нас теперь учитывают высокое положение чиновника уже официально? Вот эта новость?
    12 марта, Гость   Ответить
  • Ничего ему не будет, дай бог тех полицейских не уволят, что пьяную ченушу остановили...
    12 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров