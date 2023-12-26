В Сибири пьяный отец сел за руль и покалечил троих детей

Авария произошла на 604-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Красноярском крае

26 декабря 2023, 16:40, ИА Амител

Фото: МВД 24

В Боготольском районе Красноярского края произошло ДТП по вине нетрезвого водителя. Как сообщает "Подмосковье сегодня" со ссылкой на региональную пресс-службу МВД, в салоне находилась семья мужчины – жена и трое детей.

Авария произошла на 604-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь". 35-летний водитель за рулем Toyota Premio не справился с управлением и съехал в кювет. Травмы получили дети и женщина. Мальчику 13 лет, а также девочкам 5 и 10 лет потребовалась госпитализации. Матери оказали разовую помощь.

Отмечается, что семья сама покинула место аварии. Полиция занялась происшествием лишь после сигнала из медицинского учреждения. Водителя освидетельствовали – в крови у него было 0,74 мг/л алкоголя.