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В Сибири родился Гарри Поттер

Как отметил отец ребенка, это волшебное имя очень хорошо запоминается

25 августа 2023, 17:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Кемерове 25 августа в семье Алины и Сергея Поттеров родился мальчик, которого назвали Гарри, пишет "Сибдепо".

Как рассказал папа малыша, он и супруга не являются фанатами книг про юного волшебника, но решили назвать сына именно Гарри.

"Как бы мы ни назвали ребенка, его с такой фамилией все равно бы называли Гарри Поттером, только сейчас это не шутки, а его настоящее имя. Это необычно. Это интересно, это запоминающееся", - пояснил изданию сибиряк.

Он также подчеркнул, Гарри Поттер - это волшебное имя, которое принесет много волшебства в реальный мир.

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Комментарии 2

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Гость

17:35:25 25-08-2023

Намается пацан с кличкой и с родителями.

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Гость

19:52:17 25-08-2023

А фамилию сказочный папаня заранее сменил?

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