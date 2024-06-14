В Сибири семилетний мальчик умер на приеме у стоматолога
Ребенку стало плохо после анестезии
14 июня 2024, 09:15, ИА Амител
Семилетний мальчик умер на приеме у стоматолога в Красноярске, сообщили в краевом управлении СК.
Трагедия случилась 12 июня в частном многопрофильном медцентре.
По предварительной версии, ребенку необходимо было осуществить лечение и чистку зубов, при этом медицинские процедуры следовало провести "во сне".
Мать ребенка предоставила в клинику результаты анализов сына, и анестезиолог по ним счел, что у пациента нет противопоказаний к процедуре.
Однако после введения анестезии ему резко стало плохо. Врач-анестезиолог, а затем и бригада скорой помощи оказали комплекс реанимационных мероприятий, но спасти жизнь ребенку не удалось.
Теперь в произошедшем разбираются следователи, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.
Для установления причин смерти ребенка назначена судмедэкспертиза.
09:25:10 14-06-2024
Смерть ребенка на совесте наркоманов и тех, кто из за наркоманов запретил делать пробы. Раньше ведь все просто было, поставят пробу на руке, вздулась - значит нельзя колоть....а теперь....видите ли нельзя. - и вот результат этого дибильного запрета.
13:44:14 14-06-2024
Гость (09:25:10 14-06-2024) Смерть ребенка на совесте наркоманов и тех, кто из за нарком... Смерть ребёнка не на совести наркоманов,ма на совести докторов-коммерсантов , которые наркоманом продавали препараты.
15:50:39 14-06-2024
Гость (09:25:10 14-06-2024) Смерть ребенка на совесте наркоманов и тех, кто из за нарком... Пробы запретили делать потому что от пробы можно так же умереть, если на кожу попадет аллерген рисков столько же.
13:12:30 16-06-2024
Гость (15:50:39 14-06-2024) Пробы запретили делать потому что от пробы можно так же умер... Единственно правильный ответ. Аллергическая реакция дозонезависима.
09:58:04 14-06-2024
Капец анестезиологу
10:31:31 14-06-2024
Потому что сейчас всем анестезию с адреналином ставят- сама чуть не померла
13:34:03 14-06-2024
гость (10:31:31 14-06-2024) Потому что сейчас всем анестезию с адреналином ставят- сама ... Читать не умеете? У него наркоз делали.
13:14:34 16-06-2024
гость (10:31:31 14-06-2024) Потому что сейчас всем анестезию с адреналином ставят- сама ... Адреналин снижает риски осложнений, если нет заболеваний сердечно-сосудистой системы и беременности. И да, в посте речь про наркоз, а не про местную анестезию.
10:38:18 14-06-2024
Что за горе врачи пошли........
13:03:09 14-06-2024
Гость (10:38:18 14-06-2024) Что за горе врачи пошли........... Лечись молитвами, кто запрещает
14:16:33 14-06-2024
Гость (10:38:18 14-06-2024) Что за горе врачи пошли........... Врач не может предвидеть осложнения от наркоза
13:16:01 16-06-2024
Гость (10:38:18 14-06-2024) Что за горе врачи пошли........... От общей аллергической реакции никто не застрахован. И спасти не всегда возможно от шока, к сожалению.
11:26:13 14-06-2024
Информация не вся. Какая необходимость за раз лечить 7 зубов? На общий наркоз деньги нашла, а чаще показывать сына стоматологам денег нет? И все ли документы она предоставила? Есть информация, что у ребенка было больное сердце и он периодически проходил непростое лечение.
15:35:35 14-06-2024
Гость (11:26:13 14-06-2024) Информация не вся. Какая необходимость за раз лечить 7 зубов... У тебя явно зубы лишние.
17:19:17 14-06-2024
Гость (11:26:13 14-06-2024) Информация не вся. Какая необходимость за раз лечить 7 зубов... В другой статье написано, что мальчика взяли из детдома, у него уже был порок сердца, два года дышал через трубку.
12:36:36 14-06-2024
Какая необходимость за раз лечить 7 зубов? ----- ужас, а не мамаша... общий наркоз 7 летнему ребенку без крайней необходимости?..
13:37:21 14-06-2024
Разные препараты для анестезии содержат разное количество адреналина (эпинефрина). Выбор препарата зависит от проводимой стоматологической процедуры, от возраста пациента и наличия у него хронических заболеваний. Так, например, если планируется лечение небольшого кариеса, то выбирают препарат с небольшим содержанием адреналина. Если необходимо удаление зуба или установка имплантата, то используют анестетик, где адреналина больше.
Побочным действием адреналина может стать повышение артериального давления и учащение пульса. У пожилых пациентов, людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, детей и других групп пациентов при наличии противопоказаний, может использоваться анестезия с минимальным содержанием адреналина или вовсе без него. В этом случае вариант выбора — препарат с анестетиком мепивакаин, а не с артикаином, т.к. мепивакаин сам по себе обладает небольшим сосудосуживающим действием.
Поэтому так важно перед началом любой стоматологической манипуляции для правильного выбора препарата сообщить врачу о всех имеющихся заболеваниях и состояниях, о своем самочувствии и реакциях на анестезию в прошлом.
13:20:28 16-06-2024
Диванный стоматолог (13:37:21 14-06-2024) Разные препараты для анестезии содержат разное количество ад... Речь в посте не про местную анестезию. К чему этот копипаст, не относящийся к делу? Адреналин в местных анестетиках содержится практически в гомеопатических дозировках. Кардиологи смеются от этих «рисков для сердца». У каждого больше своего адреналина на фоне страха вырабатывается.
14:13:01 14-06-2024
Могли фальшивые анализа принести. Я готовилась к операции на глаз, так мне часть анализов нарисовали сами врачи. А в день операции терапевт подписала документы, даже не померяв давление. Вроде, операция не страшная. В итоге, на операции давление подскочили сильно...
17:07:56 14-06-2024
Кто помнит школьные кабинеты стоматологии? Там не забудешь!
Все живы. Никто не умер, нежные все стали. Зубы под наркозом лечить....Мать виновата, угробила дитя.
17:31:42 14-06-2024
В 7 лет зубы еще молочные...
13:27:52 16-06-2024
Гость (17:31:42 14-06-2024) В 7 лет зубы еще молочные... ... Сменный прикус в 7 лет. 6-ки постоянные и верхние резцы. И что вы относитесь к адептам, что «молочные зубы не надо лечить»? Если ребенок, как тут пишут был из детского дома, то всю вину на мать перекладывать не надо. Зубы могли быть запущенные и болеть. Это мог быть ребенок с проблемами по здоровью, исключающие лечение в амбулаторных условиях и пр. Видимо, мать хотела, как лучше.