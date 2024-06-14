В Сибири семилетний мальчик умер на приеме у стоматолога

Ребенку стало плохо после анестезии

14 июня 2024, 09:15, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Красноярскому краю

Семилетний мальчик умер на приеме у стоматолога в Красноярске, сообщили в краевом управлении СК.

Трагедия случилась 12 июня в частном многопрофильном медцентре.

По предварительной версии, ребенку необходимо было осуществить лечение и чистку зубов, при этом медицинские процедуры следовало провести "во сне".

Мать ребенка предоставила в клинику результаты анализов сына, и анестезиолог по ним счел, что у пациента нет противопоказаний к процедуре.

Однако после введения анестезии ему резко стало плохо. Врач-анестезиолог, а затем и бригада скорой помощи оказали комплекс реанимационных мероприятий, но спасти жизнь ребенку не удалось.

Теперь в произошедшем разбираются следователи, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Для установления причин смерти ребенка назначена судмедэкспертиза.