В Сибири школьница впала в кому из-за неизвестного вируса

Детское сердце по непонятной причине раздувалось как шарик

15 марта 2023, 19:16, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В 2018 году 11-летняя жительница Новосибирска заболела какой-то вирусной инфекцией, которая изначально проявилась вялостью, а после – редким воспалением мозга, пишет "КП-Новосибирск".

"Утром 27 декабря мы проснулись, Маша была вяленькая. Но температуры не было, ничего не болело. Через два дня снова встала никакая. Врачи сделали кардиограмму, определили высокую частоту сердечных сокращений и срочно направили нас в реанимацию. Дочка ещё держалась на ногах, дошла туда сама", – рассказала мама девочки.

Врачи не могли поставить диагноз, состояние ребёнка ухудшалось на глазах. Кардиологи заявили, что детское сердце по непонятной причине раздувается как шарик.

Вскоре начали отказывать внутренние органы. Утром 30 декабря девочка уже была на пороге клинической комы, к вечеру её подключили к аппарату ИВЛ и искусственной почке. Врачи детской больницы делали всё, чтобы продлить жизнь ребёнку и понять, что происходит. Выиграть время можно было с помощью аппарата "искусственное сердце", такой был только в клинике имени Мешалкина.

Девочку экстренно доставили в клинику – у врачей было всего 40 минут на дорогу. Её подключили к аппарату, она продолжала дышать с помощью аппарата ИВЛ и была подключена к искусственной почке.

А потом произошло чудо: за полчаса до Нового года девочка начала выходить из состояния медикаментозной комы.

"Это уникальная ситуация: у ребёнка отказали все основные органы – они были замещены системами жизнеобеспечения. По сути, у пациентки был вирусный сепсис. Это не медицинский термин, но он описывает яркую вирусную интоксикацию. Любая вирусная инфекция может перейти в такое тяжёлое состояние: нельзя их недооценивать", – пояснила медик, которая в те годы работала неврологом в клинике имени Мешалкина.

По основной версии врачей, причиной стали осложнения после перенесённой вирусной инфекции, какой именно – установить не удалось. Организм девочки был поражён, был тяжелейший септический шок. Пациентке сделали МРТ, исследование показало огромное количество очагов воспаления в затылочной части мозга.

Спустя четыре года Маша говорит, что в её жизни всё хорошо, со здоровьем нет никаких проблем. Девятикласснице интересна медицина, она мечтает спасать жизни людей.