В Сибири собаку-поводыря убило током в троллейбусе
Женщина несколько месяцев требовала, чтобы следователи завели уголовное дело
15 января 2024, 16:00, ИА Амител
В Новосибирске завели уголовное дело после гибели собаки-поводыря в троллейбусе утром 21 июля, пишет "КП-Новосибирск".
Владелица черного лабрадора Ирина Бурмистрова заходила в троллейбус, когда собака наступила передними лапами на ступеньки и взвизгнула. После пес упал на асфальт.
"Люди схватили Вайта, отнесли в ближайшую ветклинику и меня довели до нее. Врачи сказали, что поздно, Вайта больше нет", – рассказала Ирина.
Женщина несколько месяцев требовала, чтобы следователи завели уголовное дело. Добиться она этого смогла незадолго до Нового года – дело возбудили по признакам "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Ирина отметила, что в "Горэлектротрансе" не предложили никакой помощи. Лишь компенсировали 13 тысяч рублей за экспертизу и вскрытие собаки, которые изначально она оплачивала сама.
Сейчас слепая женщина стоит в очереди на новую собаку-поводыря. Скорее всего, четвероногий помощник появится у нее летом 2024 года.
16:05:12 15-01-2024
Жаль. В юности меня хорошо долбануло то же, дождь шел(
18:59:05 15-01-2024
Жаль. Шаговое напряжение, штука опасная.
20:43:44 15-01-2024
Это характерная неисправность троллейбусов- пробой изоляции или токоутечка. В дожливую погоду это очень часто бывает. Причина - некачественное техническое обслуживание подвижного состава. По-этому в дождь рекомендую заходить в троллейбус "зайчиком" т.е. запрыгивать на подножку не берясь на поручни. У нас в Брнео в троллейбусном депо ленились делать проверку на пробой изоляции.