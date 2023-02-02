В Сибири создадут особую туристическую зону, опираясь на опыт Алтайского края

Открытие планируется на 2024 год

02 февраля 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

К 2024 году в России будет создана 11-я по счёту новая туристическая особая экономическая зона в Кузбассе, пишут "Известия".

Об этом в среду, 1 февраля, заявили министр экономического развития России Максим Решетников и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв в ходе обсуждения вопросов социально-экономического развития региона.

Для развития спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" министр предложил региону подать заявку к рассмотрению на создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, в том числе с учётом опыта создания такой территории в Алтайском крае.

"Развитие крупных парков развлечений в России становятся точками притяжений для туристов. Эти проекты обладают большим мультипликативным эффектом в туризме. Таких парков должно быть от семи до девяти на территории страны. В России уже есть два хороших примера: "Сочи-парк" и "Остров мечты" в Москве. За счёт появления большого парка развлечений в Сибири в том числе вырастет число автотуристов из соседних регионов", – отметил Решетников.

Ранее управляющий партнёр компании ASBA-консалтинг Евгения Буглакова рассказала amic.ru, как создавалась особая экономическая зона в Алтайском крае.