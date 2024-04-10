В Сибири в карьер упал автобус с вахтовиками

Погибли двое рабочих

10 апреля 2024, 18:32, ИА Амител

Фото: управление СК РФ по Красноярскому краю

Следователи возбудили уголовное дело о падении вахтового автобуса во время спуска в карьер "Восточный" в Красноярском крае. Как сообщает "Федпресс" со ссылкой на региональное управление СК РФ, погибли два человека, еще несколько получили различные травмы.

Инцидент произошел на промышленной площадке предприятия в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Автобус доставлял людей на рабочие места. На отметке горизонта 40 метров водитель заехал на предохранительную берму и автобус упал в карьер.

На месте аварии погибли 22-летний и 52-летний работники, а еще несколько человек, включая водителя, получили травмы различной степени тяжести. Всего в автобусе находилось 10 человек.