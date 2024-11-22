В Сибири вахтовик зарезал фельдшера скорой помощи

Нападавшего задержали

22 ноября 2024, 14:45, ИА Амител

Скорая помощь / Источник: amic.ru

В Казачинско-Ленском районе Иркутской области вахтовик зарезал фельдшера, который ехал с ним на машине скорой помощи в больницу, сообщил губернатор Игорь Кобзев.

Инцидент случился 22 ноября. Бригада медиков выехала на вызов в один из вахтовых поселков. Фельдшер осмотрел пациента и принял решение везти его в больницу.

"По пути мужчина стал вести себя крайне агрессивно. Фельдшер открыл дверь, чтобы успокоить пациента, но тот ударил его ножом в грудь, попытался попасть к водителю. Сделать это не удалось, и мужчина сбежал. Фельдшер по дороге в больницу умер", – рассказал глава региона.

Подозреваемым оказался уроженец Забайкальского края. Полицейские после непродолжительных поисков задержали мужчину при досмотре автомобиля, в котором он ехал в качестве пассажира.

Кобзев выразил соболезнования родным и близким погибшего фельдшера, а также поручил отработать вопросы по оказанию помощи семье убитого. По словам губернатора, у мужчины остались двое детей.