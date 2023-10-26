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В Сибири зафиксировали вспышку неопределенного заболевания

Среди симптомов отмечаются признаки сыпи

26 октября 2023, 22:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В поселке Ессей на севере Красноярского края у нескольких жителей обнаружились симптомы пока неопределенного заболевания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу регионального Минздрава.

Собеседник агентства рассказал, что во врачебную амбулаторию поселка обратились пациенты со схожими симптомами. Их осмотрели медицинские работники и оказали помощь.

"Тяжелых случаев течения болезни нет. Госпитализации не требуется", – рассказал собеседник агентства.Газета "Эвенкийская жизнь" ранее заявляла, что больны около 40 человек – преимущественно школьники. В Минздраве число больных не уточнили. Из симптомов в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю отметили, что у нескольких жителей наблюдаются признаки сыпи на теле.

Здоровье Вирус Происшествия

Комментарии 3

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гость

11:02:25 27-10-2023

Только признаки сыпи или сама сыпь?

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Гость

14:32:43 27-10-2023

Розеола?

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Светлана

16:32:31 27-10-2023

Намазала на кисти гелем Димексид, впервые образовалась сыпь, да так чешется!(( Если у кого такое случится, я спаслась диазолином по 1т 2 раза в день. (не реклама)

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