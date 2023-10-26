В Сибири зафиксировали вспышку неопределенного заболевания

Среди симптомов отмечаются признаки сыпи

26 октября 2023, 22:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В поселке Ессей на севере Красноярского края у нескольких жителей обнаружились симптомы пока неопределенного заболевания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу регионального Минздрава.

Собеседник агентства рассказал, что во врачебную амбулаторию поселка обратились пациенты со схожими симптомами. Их осмотрели медицинские работники и оказали помощь.

"Тяжелых случаев течения болезни нет. Госпитализации не требуется", – рассказал собеседник агентства.Газета "Эвенкийская жизнь" ранее заявляла, что больны около 40 человек – преимущественно школьники. В Минздраве число больных не уточнили. Из симптомов в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю отметили, что у нескольких жителей наблюдаются признаки сыпи на теле.