Сибирячка с любовником убила мужа во время общего застолья
По факту убийства, совершенного группой лиц, возбудили уголовное дело
02 ноября 2023, 16:50, ИА Амител
В Кемеровской области двое местных жителей связали мужчину и забили его до смерти, сообщает "Сибдепо".
Убийство произошло ночью 1 ноября в поселке станции Литвиново. 28-летняя женщина и ее 35-летний любовник, с которым она решила вместе жить, пришли к ней домой, чтобы собрать вещи. Там находился 47-летний муж сельчанки.
"Втроем стали совместно употреблять спиртное. В ходе застолья произошел конфликт, во время которого мужчина вместе с женщиной совместно совершил убийство хозяина дома", – рассказали в ведомстве.
Тело обнаружили родственники через несколько часов с повреждениями в области головы, шеи и связанными конечностями.
По факту убийства, совершенного группой лиц, возбудили уголовное дело. Максимальное наказание по статье – до 20 лет лишения свободы.
01:01:51 03-11-2023
нефиг женится на молодухах. 18 и 37 еще более менее, потрахушки. 28 и 47 уже по трахушки на стороне.
19:31:57 03-11-2023
поц (01:01:51 03-11-2023) нефиг женится на молодухах. 18 и 37 еще более менее, потраху... между 28 и 47 разница кратно большая чем между 18 и 37 Особенно учитывая, что женщины после 25 - возростные девы