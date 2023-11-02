Сибирячка с любовником убила мужа во время общего застолья

По факту убийства, совершенного группой лиц, возбудили уголовное дело

02 ноября 2023, 16:50, ИА Амител

Фото: pixabay.com

В Кемеровской области двое местных жителей связали мужчину и забили его до смерти, сообщает "Сибдепо".

Убийство произошло ночью 1 ноября в поселке станции Литвиново. 28-летняя женщина и ее 35-летний любовник, с которым она решила вместе жить, пришли к ней домой, чтобы собрать вещи. Там находился 47-летний муж сельчанки.

"Втроем стали совместно употреблять спиртное. В ходе застолья произошел конфликт, во время которого мужчина вместе с женщиной совместно совершил убийство хозяина дома", – рассказали в ведомстве.

Тело обнаружили родственники через несколько часов с повреждениями в области головы, шеи и связанными конечностями.

По факту убийства, совершенного группой лиц, возбудили уголовное дело. Максимальное наказание по статье – до 20 лет лишения свободы.