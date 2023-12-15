В сибирской больнице умерла годовалая девочка, которую мать сама лечила антибиотиками

Врачи проводили терапию, однако спасти ребенка не удалось

15 декабря 2023, 12:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Красноярске возбудили уголовное дело после гибели годовалой девочки в больнице, сообщает региональный СК.

Признаки простудного заболевания и кашель появились у ребенка 16 ноября, а ночью 17 ноября поднялась температура.

"Мать проводила самостоятельное лечение жаропонижающими и противокашлевыми препаратами, в том числе антибиотиком", – рассказали в ведомстве.

18 ноября состояние ребенка ухудшилось настолько, что скорой помощью ее доставили в больницу и госпитализировали.

Врачи проводили терапию, однако спасти девочку не удалось – она скончалась 26 ноября.

Дело возбудили по признакам "причинения смерти по неосторожности". Проводится экспертиза с целью установления причины смерти ребенка.