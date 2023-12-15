В сибирской больнице умерла годовалая девочка, которую мать сама лечила антибиотиками
Врачи проводили терапию, однако спасти ребенка не удалось
15 декабря 2023, 12:44, ИА Амител
В Красноярске возбудили уголовное дело после гибели годовалой девочки в больнице, сообщает региональный СК.
Признаки простудного заболевания и кашель появились у ребенка 16 ноября, а ночью 17 ноября поднялась температура.
"Мать проводила самостоятельное лечение жаропонижающими и противокашлевыми препаратами, в том числе антибиотиком", – рассказали в ведомстве.
18 ноября состояние ребенка ухудшилось настолько, что скорой помощью ее доставили в больницу и госпитализировали.
Врачи проводили терапию, однако спасти девочку не удалось – она скончалась 26 ноября.
Дело возбудили по признакам "причинения смерти по неосторожности". Проводится экспертиза с целью установления причины смерти ребенка.
12:51:34 15-12-2023
Очень скоротечно. Признаки заболевания появились 16 ноября, скорая увезла в больницу 18 ноября. В больнице лечили ребенка ДЕВЯТЬ дней, но все равно 26 ноября ребенок умер. Вопрос не к маме, а к больнице. Понятно, что с просто с "признаками простудного заболевания" никто госпитализировать ребенка не будет, ни одна больница.
14:45:45 15-12-2023
Гость (12:51:34 15-12-2023) Очень скоротечно. Признаки заболевания появились 16 ноября, ... Отчего же, ребенку только 1 годик, зачастую родители сами отказ пишут.
14:52:20 15-12-2023
Гость (14:45:45 15-12-2023) Отчего же, ребенку только 1 годик, зачастую родители сами от... Здесь отказ не писали. Легли в больницу на второй день, как заболел ребенок.
14:46:05 15-12-2023
Гость (12:51:34 15-12-2023) Очень скоротечно. Признаки заболевания появились 16 ноября, ... А кто сказал, что ребенок заболел 16-го? Мама? Помнится, не так давно у одной чеканутой семейки непривитый ребенок заболел коклюшем. Они с Бали притащили его в Питер. Лечили игрой на флейте и чем-то еще подобным. Потом, когда стало понятно, что все идет к концу - таки вызвали скорую. Потом забрали ребенка из реанимации домой. Потом опять вызвали врачей. Ребенок поступил в больничку в очередной раз уже в терминальной стадии. Естественно, помер. Угадайте с одного раза, кто виноват? Врачи-грачи, маман до сих пор на этом деле пиарится. Правда, сидя в соседнем Казахстане. Видимо, что-то все же подозревает. Удивительно, что ее сразу не посадили с папашей заодно. Так что врачам, конечно, можно не верить, но и родственникам особо не с чего.
14:53:50 15-12-2023
Гость (14:46:05 15-12-2023) А кто сказал, что ребенок заболел 16-го? Мама? Помнится, не ... Да и здесь ребенок был не в терминальной стадии. Если его еще девять дней пытались лечить в больнице.
15:04:27 15-12-2023
Гость (14:46:05 15-12-2023) А кто сказал, что ребенок заболел 16-го? Мама? Помнится, не ... Читайте выше "Признаки простудного заболевания и кашель появились у ребенка 16 ноября". А додумывать за кого-то не собираюсь, этого хватает без меня.
12:53:07 15-12-2023
Заголовок прям жёлтый-жёлтый. Ребенок умер после почти десяти дней лечения в больнице. А пишут так, будто мать его лечила, а не врачи больницы.
14:03:36 15-12-2023
Коновалы больничные!
14:48:58 15-12-2023
Написано что проводится экспертиза. Вот когда будет известна причина смерти, тогда и начнете вонять. Но некоторым невтерпеж отписаться
15:05:07 15-12-2023
Гость (14:48:58 15-12-2023) Написано что проводится экспертиза. Вот когда будет известна... От вас вони больше всего в теме.