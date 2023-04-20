В сибирской школе мальчика со сломанной ногой оставили лежать в коридоре после звонка

Учителя и дети ушли на уроки, не вызвали даже скорую помощь

20 апреля 2023, 18:20, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на маму школьника

В Новосибирске в одной из школ на перемене ученик сломал ногу во время драки с одноклассником, а матери сказали, что он просто её подвернул, пишет "КП-Новосибирск".

Мать 13-летнего мальчика узнала о случившемся, когда ей позвонила классный руководитель.

"Она сказала: “Тимофей что-то ногу подвернул, встать не может”. Я сразу же попросила её вызвать скорую. Потом позвонила сыну. Я спросила, есть ли с ним рядом кто-то из взрослых, сын сказал, что нет. Я в шоке была: как вообще можно оставить ребёнка со сломанной ногой одного в коридоре? Я позвонила одной маме из родительского комитета, она подняла завуча. Моему ребёнку только тогда вызвали скорую", – рассказала женщина.

После этого мальчика перенесли с третьего на первый этаж. Матери пояснили, что школьника бросили в коридоре, потому что начались уроки.

Как оказалось, пострадавший ученик подрался с одноклассником, который его донимал – обзывался, толкал, называл зайцем из-за неправильного прикуса.

"Сын не жаловался, сам пытался справиться. А после очередной порции оскорблений решил за себя постоять, но этот мальчик повалил его на пол. Ему было очень больно. А этот одноклассник, как рассказали дети, смеялся", – отметила сибирячка.

Женщина намерена написать заявление в полицию и добиваться возбуждения уголовного дела.