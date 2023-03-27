В Славгороде вновь пытаются продать систему теплоснабжения, но уже по сниженной цене

В лот входит около 15 котельных и всё оборудование, включая котлы, магистральные сети, прочую технику и автомобили

27 марта 2023, 13:01, ИА Амител

Фото: mapio.net

В Славгороде со второй попытки попытаются продать имущественный комплекс МУП "Теплосбыт" в рамках банкротства организации, пишет "Банкфакс".

Все котельные с оборудованием и теплосетями выставили на торги за 354,8 млн рублей. Напомним, в начале марта систему теплоснабжения города пытались продать почти на 40 млн рублей дороже – за 394,2 млн рублей.

"В лот по-прежнему входит около 15 котельных, всё оборудование, включая котлы, магистральные сети, прочую технику и автомобили. Заявки на участие будут принимать с 27 марта до 2 мая. Сама процедура пройдёт 4 мая", – отмечает издание.

По условиям конкурса, покупатель обязан заключить с администрацией Славгорода соглашение об обеспечении города теплом. При нарушении договор купли-продажи могут расторгнуть – в этом случае администрация получает в собственность имущественный комплекс МУП и возвращает деньги.

В октябре 2021 года МУП, обеспечивающий теплоснабжение Славгорода и других населённых пунктов, входящих в муниципалитет, признали банкротом по иску ООО "МетТрансКом" (МТК). Поводом стали долги перед поставщиком угля на сумму свыше 35 млн рублей. На январь 2023 года в реестр требований было включено 144 млн рублей.