Специалисты советуют обходить его стороной

13 февраля 2024, 06:30, ИА Амител

Решеточник / Фото: пресс-служба парка "Ривьера"

В Сочи из-за теплой погоды и повышенной влажности в этом году может разрастись опасный краснокнижный гриб-решеточник. Как сообщает РИА Новости, старший преподаватель кафедры биологии и экологии растений Кубанского государственного университета Даменника Кассанелли отметил, что он смертельно ядовит.

Гриб встречается на юге, а на Черноморское побережье его завезли. В апреле-мае он зацветет из-за теплой зимы.

"На массовое произрастание гриба влияют в том числе мухи, которые разносят его споры", – уточнил эксперт.Решеточник находится под охраной государства. Однако специалисты и вовсе советуют избегать этого гриба – он ядовит и его нельзя даже трогать.

Произрастать гриб может в разных районах Сочи, однако предупредительные таблички есть не везде. Отличить его можно по характерной решетчатой форме и ярко-красному цвету.