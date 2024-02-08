Барнаульский нотариус рассказал, кто и почему выбирает такой формат

08 февраля 2024, 10:30, ИА Амител

Дистанционная сделка / Фото: mindandi / Freepik

В Алтайском крае растет популярность сделок с нотариусом в дистанционном формате. В прошлом, 2023 году таких сделок провели в два раза больше, чем в позапрошлом. Но насколько безопасна купля-продажа на дистанте? И что оформляют жители края? Об этом amic.ru рассказала барнаульский нотариус Наталья Дрожжина.

Как проводятся дистанционные сделки?

Представим ситуацию: вы выбрали квартиру в Сочи и решили ее купить, но по какой-то причине не можете быть в Сочи в день сделки. Раньше эту проблему решали с помощью доверенности. Сегодня законодатель разрешает нотариусам удостоверять сделку, если ее участники, например, продавец и покупатель, не находятся "в одном месте".

Каждый из участников сделки обращается к нотариусу по месту своего нахождения. В день сделки посредством единой информационной системы нотариата нотариус в Барнауле и нотариус в Сочи удостоверят договор купли-продажи квартиры в Сочи, связавшись через интернет.

При этом продавец и покупатель будут видеть друг друга через мониторы компьютеров в нотариальной конторе, у них будет возможность задать вопросы, уточнить условия сделки и ее исполнения.

После оглашения сделки одним из нотариусов договор будет подписан каждой из сторон простой электронной подписью на планшетах, а потом – каждым из нотариусов усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

"Дистанционную сделку можно совершить, даже если оба участника находятся в одном городе, но по каким-то причинам не могут или не хотят быть в одном месте, и такие случаи есть в практике", – добавила нотариус.

Какие дистанционные сделки самые популярные?

Дистанционно у нотариуса возможно оформить любую сделку. В рейтинге дистанционных сделок нотариусов в Алтайском крае, как, впрочем, и по всей стране, лидируют сделки с недвижимостью.

На втором месте – брачно-семейные отношения (брачный договор, соглашение о разделе общего имущества или уплате алиментов).

Реальный кейс Натальи Дрожжиной: супруг работает в Москве, а супруга покупала квартиру в Барнауле. Недвижимость решили оформить в раздельную собственность жены, для этого потребовался брачный договор. Его сделали дистанционно, мужчине не пришлось отпрашиваться с работы, тратить деньги на билеты и время на поездку. Даже при условии, что дистанционную сделку каждая сторона оплачивает своему нотариусу, тариф един на территории всей страны. Это экономия времени и финансовых ресурсов.

Дистанционный формат активно входит в корпоративную сферу, ведь предприниматели как никто знают цену времени, удобству и ответственности. Поэтому еще один популярный вариант – сделки с долями в уставном капитале ООО. В 2021 году на первую сделку у нотариуса Дрожжиной ушло около четырех часов, сегодня среднее время продолжительности дистанционной сделки – 40 минут.

Но насколько это безопасно?

Дистанционно с нотариусом – не означает заочно. Стороны, находясь в разных регионах, должны лично прийти в нотариальные конторы в своем городе. Нотариусы проверяют данные, делают необходимые запросы в органы, готовят договор, выявляют волю сторон и несут полную ответственность за сделку, в этом случае – двойную. По степени безопасности дистанционный формат с нотариусом не уступает традиционному варианту совершения сделки в одной нотариальной конторе.

"Покупателю недвижимости я всегда советую проводить сделку через нотариуса. Это дополнительная, юридически весомая, а иногда и вовсе единственная гарантия, что все условия совершения сделки будут отражены в договоре. Нотариусы – профессиональные участники рынка недвижимости, мы не можем встать на сторону продавца или покупателя, мы знаем все нюансы, на что обратить особое внимание, какие могут быть "подводные камни" при оплате или передаче имущества. Оспорить подписанный у нотариуса договор практически невозможно, можно оспорить только процедуру удостоверения, но никак не цену, например. Фамилия нотариуса навсегда останется в документе, это его личная ответственность", – подытожила Наталья Дрожжина.

Какие есть преимущества дистанционной сделки?

Преимущества такие: