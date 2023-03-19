В сочинском аэропорту из-за тумана отменили 39 рейсов

За ночь с субботы на воскресенье выполнили только два рейса из 50

19 марта 2023, 16:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

39 рейсов отменили в аэропорту Сочи из-за тумана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора кубанских аэропортов ГК "Аэродинамика".

"В районе аэропорта Сочи сохраняется сложная метеорологическая обстановка. Туман и низкая облачность не позволяют экипажам совершать посадку в аэропорту. Авиакомпании переносят рейсы на более поздний период", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в ночь с субботы на воскресенье выполнили только два рейса из 50. Представители авиакомпаний работают с пассажирами, чьи рейсы были отменены.