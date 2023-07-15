В соцсетях сообщают о вспыхнувших лесных пожарах в Алтайском крае

Пользователи рассказали о возгораниях в районе села Павловка и поселка Малиновое Озеро

15 июля 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Леса загорелись сразу в нескольких районах Алтайского края 15 июля, сообщают в местных пабликах.

В частности, пожары произошли в районе села Павловка Угловского района и поселка Малиновое Озеро Михайловского района.

В региональных Минприроды и МЧС эти сведения пока не комментировали.

Напомним, в ночь на 15 июля потушили крупный травяной пожар в Бурлинском районе.