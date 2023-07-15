В соцсетях сообщают о вспыхнувших лесных пожарах в Алтайском крае
Пользователи рассказали о возгораниях в районе села Павловка и поселка Малиновое Озеро
15 июля 2023, 17:00, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
Леса загорелись сразу в нескольких районах Алтайского края 15 июля, сообщают в местных пабликах.
В частности, пожары произошли в районе села Павловка Угловского района и поселка Малиновое Озеро Михайловского района.
В региональных Минприроды и МЧС эти сведения пока не комментировали.
Напомним, в ночь на 15 июля потушили крупный травяной пожар в Бурлинском районе.
23:10:56 15-07-2023
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