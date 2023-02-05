В соседнем с Алтаем регионе три недели не могут найти пропавшую многодетную мать

Женщина вышла из дома утром покурить и исчезла

05 февраля 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

В Новосибирской области уже три недели ищут 35-летнюю Евгению Будкову, сообщает "КП-Новосибирск".

Женщина приехала из Болотного к подруге в посёлок Озёрный, где отметили старый Новый год, а 15 января в 09:20 гостья вышла из дома покурить и исчезла.

У неё осталось четверо детей, самой младшей дочери пять месяцев.

По словам сестры пропавшей, Светланы, Евгения никогда не вела аморальный образ жизни, по работе в основном занималась детьми – сначала трудилась в детсаду, потом – немного в школе.

"Да, они ругались с мужем иногда, но накануне её исчезновения помирились", – добавила сибирячка.

По словам родственницы, за несколько дней до пропажи Евгения взяла документы, чтобы оформить детские пособия. Неясно, собиралась ли она это сделать в Болотном или в Бердске по месту прописки, но в итоге оказалась у подруги в Озёрном. При этом о пропаже последняя заявила не сразу, а только через два дня.

"Зацепок пока никаких нет. Волонтёры говорят, что в лес зашла, последние следы там. В полиции это не комментируют. В телефоне ничего подозрительного не нашли", – добавила сестра Евгении.

В последний раз пропавшую видели в удлинённом пуховике молочного цвета с капюшоном, чёрных джинсах, чёрных ботинках и без шапки.

Всех, кому что-то известно о местонахождении Евгении, просят сообщить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.