В "Сосновом бору" завершился первый фестиваль здоровья для людей старшего поколения

По словам участников фестиваля, они провели 10 дней в "элитном пенсионерлагере"

22 апреля 2024, 13:42, ИА Амител

Фестиваль здоровья / Фото: предоставлено amic.ru

С 9 по 19 апреля в санатории "Сосновый бор" проходил фестиваль ментального и физического здоровья "Декада серебряного возраста". Это пилотный социальный проект, инициатива алтайских предпринимателей к стартовавшему в России Году семьи и "преемница" аналогичного фестиваля в Сочи, которому исполняется в этом году 10 лет. Основная идея проведения "Декады" состоит в том, чтобы открыть новые возможности "серебряного возраста" как времени активного долголетия, новых эмоций и качественного общения.

Программа фестиваля была разбита на тематические дни – День здорового мозга, День садоводства, День денег, День социального здоровья и т.д. В каждом из дней обучение переплеталось с активностью в зале ЛФК или на свежем воздухе. На образовательном блоке фестиваля декадники пообщались с адвокатом, нотариусом, финансовым консультантом, обсудили вопросы наследства и защиты от цифровых мошенников.

Фото: предоставлено amic.ru

На Школе здоровья встретились с врачами Краевой клинической больницы, Диагностического центра и фитоцентра "Алфит". Главными темами для обсуждения здесь стали профилактика сахарного диабета, деменции и потери памяти. По вечерам у декадников были кинопоказы, дискотеки, вокальные вечера и даже игра по стилю. В выходные прошел Платоновский вечер "В поисках Беловодья" и пасхальная ярмарка, в которых поучаствовали и многие барнаульцы, приехавшие на "Декаду" семьями. В работе "Декады" приняли участие известные эксперты из Барнаула и Новосибирска. Подарком для отдыхающих стал приезд самой титулованной возрастной триатлетки в России, восьмикратной IRONMAN Людмилы Вороновой.

В торжественном закрытии фестиваля приняли участие барнаульский хор им. А. Б. Тарнецкого и Народный карнавал Ирины Гончаровой из Москвы.

"Мы надеемся, что "Декада серебряного возраста" станет импульсом к созданию нового гармоничного социума, где мягко сплетаются поддержание традиций, передача опыта и получение новых знаний для людей старшего поколения. Это проект для всех нас, независимо от возраста, должности и социального статуса. В разное время мы все проходим стадии взросления и зрелости. И, на мой взгляд, основная задача "Декады" – поддержать эти семейные связи, дать возможность пожилым людям поделиться своими знаниями, а нам и нашим детям принять их с удовольствием, быть ближе и теплее друг к другу", – сказала организатор "Декады", вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма, руководитель представительства Женского Собрания Парламентского клуба при Федеральном Собрании РФ в Алтайском крае, исполнительный директор туристической компании "Пятница" Елена Красулина.

По словам самих участников, они провели 10 дней в "элитном пенсионерлагере", зарядились силами, эмоциями, хорошенько подлечились, а отдыхать теперь планируют "на грядках".

С 29 октября по 7 ноября 2024 года, в рамках месячника пожилого человека, пройдет вторая "Декада серебряного возраста" в санатории "Сосновый бор".

Фото: предоставлено amic.ru

Организатором фестиваля выступила туристическая компания "Пятница" при поддержке Алтайской региональной ассоциации туризма. Стратегическими партнерами фестиваля стали Альфа-Банк, Краевая клиническая больница и Диагностический центр Алтайского края. Партнером по размещению и лечению стал санаторий "Сосновый бор". Информационными партнерами фестиваля выступили Краевой информационный телеканал "Катунь 24", новостные порталы altapress.ru и amic.ru, туристический портал Алтайского края "Визиталтай", Business FM Новосибирск, новостной портал г. Сочи "Новости & Смыслы".

Участники фестиваля посетят более 50 мероприятий разной направленности – лекции от докторов по профилактике возрастных заболеваний, мастер-классы по прикладному творчеству, ярмарку, экскурсии и другие события. В рамках фестиваля пройдут выступления депутатов Алтайского краевого Законодательного собрания, представителей министерств социальной защиты и здравоохранения, Центра МСП.

Это межпоколенческий социальный проект, на площадке которого соберутся люди разного возраста. В качестве волонтерского корпуса выступят студенты алтайских образовательных учреждений.