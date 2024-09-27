В Совфеде ответили на призыв Узбекистана к России "заниматься своими делами"

Сенатор подчеркнул, что выступает против заявлений в подобной тональности, и высказывание Кадирова вызывает как минимум недоумение

27 сентября 2024, 19:44, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com

Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов напомнил Узбекистану о судьбе Украины, комментируя призыв вице-спикера парламента страны Алишера Кадирова в адрес Москвы "заниматься своими внутренними делами". Об этом сообщает "Лента.ру".

Ранее вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров призвал МИД РФ "заниматься своими делами" на фоне обеспокоенности ведомства ситуацией с учительницей, избившей школьника из-за его просьбы использовать русский язык на уроке русского языка.

Сенатор подчеркнул, что выступает против заявлений в подобной тональности, и высказывание Кадирова вызывает как минимум недоумение. Он подчеркнул, что сегодня есть огромное количество желающих поссорить страны Центральной Азии с Россией.

Он напомнил, что уже была одна страна, которая "вела себя таким образом довольно долго". Теперь она оказалась в незавидном положении.

"Такого рода инциденты – питательная почва для этого. Я не думаю, что эта учительница, которую учителем трудно назвать после этого, думала о каких-то геополитических историях. Скорее всего, сказывается какой-то бытовой фактор", – сказал он.

Климов заверил, что РФ держит и будет дальше контролировать вопросы защиты прав соотечественников за рубежом.