В СПЧ предложили запретить обменивать наемников ВСУ
Фадеев отметил, что наемники, взятые в плен и уличенные в преступлениях, не должны быть обменены
21 августа 2024, 22:55, ИА Амител
Председатель СПЧ Валерий Фадеев заявил о планах Совета при президенте РФ по правам человека запретить обменивать пленных наемников, которые участвуют в боевых действиях на стороне украинской армии. Об этом сообщает телеканал "360".
Фадеев отметил, что наемники, взятые в плен и уличенные в преступлениях, не должны быть обменены. В случае, если вину иностранного военного докажет суд, его не включат в списки для обмена.
"Совет по правам человека выдвинет такую инициативу и предложит свои варианты для принятия соответствующего нормативного акта", — заявил он.
По мнению председателя СПЧ, данная инициатива получит поддержку как со стороны политиков, так и общественности.
06:27:23 22-08-2024
Ничего не выйдет. Азовцев же обменяли. На то и обмен, что и тебе твоих отдают. Понятно, что врагов обидно отдавать, но иначе своих тоже не получишь.
09:09:33 22-08-2024
Может речь идёт об иностранных наёмниках?Их в плен не брать.Нет человека,нет проблем.С его правами.
09:14:35 22-08-2024
Наемников жестко допрашивать прям за ленточкой, а после допроса там же прикапывать. Нет тела - некого обменивать. Они все равно не регулярные войска Украины, а наемная шваль, на них Женевская конвенция не распространяется.
09:33:34 22-08-2024
обменивать только срочников на срочников?
11:03:58 22-08-2024
гость (09:33:34 22-08-2024) обменивать только срочников на срочников?... военных на военных, гражданских на гражданских, это логично