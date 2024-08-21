В СПЧ предложили запретить обменивать наемников ВСУ

Фадеев отметил, что наемники, взятые в плен и уличенные в преступлениях, не должны быть обменены

21 августа 2024, 22:55, ИА Амител

Патроны / Фото: unsplash.com

Председатель СПЧ Валерий Фадеев заявил о планах Совета при президенте РФ по правам человека запретить обменивать пленных наемников, которые участвуют в боевых действиях на стороне украинской армии. Об этом сообщает телеканал "360".

Фадеев отметил, что наемники, взятые в плен и уличенные в преступлениях, не должны быть обменены. В случае, если вину иностранного военного докажет суд, его не включат в списки для обмена.

"Совет по правам человека выдвинет такую инициативу и предложит свои варианты для принятия соответствующего нормативного акта", — заявил он.

По мнению председателя СПЧ, данная инициатива получит поддержку как со стороны политиков, так и общественности.