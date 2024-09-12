В СПЧ призвали вернуться к всеобщему призыву в армию

Фадеев считает, что каждый молодой человек, вне зависимости от здоровья, должен пройти через армию

12 сентября 2024, 00:33, ИА Амител

Солдаты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В современных реалиях России следует двигаться к новой социально-культурной системе, которая предусматривала бы по-настоящему всеобщий призыв в армию. Как сообщает "Регнум", об этом заявил глава СПЧ Валерий Фадеев в ходе своего доклада "Об образе будущего" на первом Белгородском юридическом форуме.

По его словам, сейчас Россия тратит на оборону около 8% ВВП, тогда как раньше траты были на уровне 3%. Вместе с тем СССР расходовал на военные нужды 13%. Фадеев считает, что проблема Союза и его последующего распада заключается не в большом внимании к военной сфере, а в ее идеологическом провале.

"Некоторые скажут: вы хотите пушки вместо масла. Нет. Не будет пушек – не будет и масла. Надо на оборону тратить столько, сколько надо для обеспечения своей безопасности", – заявил глава СПЧ.

Фадеев отметил, что также следует уделить внимание увеличению штата военных, в том числе и путем возвращения к всеобщему призыву.

"Я считаю, каждый молодой человек, независимо от его здоровья (если нездоров, пусть на кухне служит, в штабе писарем работает), все молодые люди должны пройти через армию, потому что мир находится в состоянии долгой войны", – пояснил общественник.

Он добавил, что во время визита в Белгородскую область встретился с губернатором Вячеславом Гладковым. Последний рассказал, что в области идет активная работа с молодежью – школьники посещают подобие советских "Зарниц" и проходят таким образом подготовку к службе.