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В СПЧ призвали вернуться к всеобщему призыву в армию

Фадеев считает, что каждый молодой человек, вне зависимости от здоровья, должен пройти через армию

12 сентября 2024, 00:33, ИА Амител

Солдаты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Солдаты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В современных реалиях России следует двигаться к новой социально-культурной системе, которая предусматривала бы по-настоящему всеобщий призыв в армию. Как сообщает "Регнум", об этом заявил глава СПЧ Валерий Фадеев в ходе своего доклада "Об образе будущего" на первом Белгородском юридическом форуме.

По его словам, сейчас Россия тратит на оборону около 8% ВВП, тогда как раньше траты были на уровне 3%. Вместе с тем СССР расходовал на военные нужды 13%. Фадеев считает, что проблема Союза и его последующего распада заключается не в большом внимании к военной сфере, а в ее идеологическом провале.

"Некоторые скажут: вы хотите пушки вместо масла. Нет. Не будет пушек – не будет и масла. Надо на оборону тратить столько, сколько надо для обеспечения своей безопасности", – заявил глава СПЧ.

Фадеев отметил, что также следует уделить внимание увеличению штата военных, в том числе и путем возвращения к всеобщему призыву.

"Я считаю, каждый молодой человек, независимо от его здоровья (если нездоров, пусть на кухне служит, в штабе писарем работает), все молодые люди должны пройти через армию, потому что мир находится в состоянии долгой войны", – пояснил общественник.

Он добавил, что во время визита в Белгородскую область встретился с губернатором Вячеславом Гладковым. Последний рассказал, что в области идет активная работа с молодежью – школьники посещают подобие советских "Зарниц" и проходят таким образом подготовку к службе.

Армия

Комментарии 12

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Гость

07:29:45 12-09-2024

Ну это хоть служил.

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Гость

07:53:39 12-09-2024

Сколько губеров и депутатов откосили, с них и начинайте.
(Томенко в каких войсках служил?)

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Сергей

07:55:58 12-09-2024

Проходили это уже, когда в армию призывали больных, а потом государство тратило деньги, чтобы их лечить в госпиталях и отправлять обратно домой, потому что к службе они не были пригодны полностью.

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Бартоломео

08:35:42 12-09-2024

А оно само? Пойдёт? Хе-хе

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Бартоломео

08:36:31 12-09-2024

Или оно не молодой и не человек? Хе-хе

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Гость

08:38:34 12-09-2024

Так надо как в "Звездном десанте"...Не служил - не гражданин...Не имеешь право занимать гос.посты, избирать и быть избранным и т.д....Только для начала нужно определиться с идеологией. Кого мы собираемся защищать? Интересы народа или прибыли алигархата?

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Гость

08:41:23 12-09-2024

Какая нехорошая новость. Что-то наверное идет сильно не так

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гость

08:44:01 12-09-2024

Они что там кушают? Не иначе как мухоморы? Не здоров - ДЦП, даун, проблемы с вердцем, со зрением и т.п. и т.д....... всех в армию

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Сергей

09:08:18 12-09-2024

гость (08:44:01 12-09-2024) Они что там кушают? Не иначе как мухоморы? Не здоров - ДЦП, ... С мухоморов такого не бывает, тут видно что-то позабористее 🤔

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Гость

10:47:19 12-09-2024

А я считаю так. Все мужчины должны знать высшую математику. Не умеешь научим, не хочешь заставим. Не выучил теорему Тейлора - на плац отжиматься. Голова есть - значит должен в нее не только кушать, но и решать таблицы Брадиса. Мир находится в состоянии технологической войны. У кого будут знания и умения тот и победит

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Гость

11:25:16 12-09-2024

Гость (10:47:19 12-09-2024) А я считаю так. Все мужчины должны знать высшую математику. ... В таблицах Брадиса уже опубликованные числа,которые нужно использовать в дальнейшем.В них ничего решать не надо.

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Гость

13:21:26 12-09-2024

Гость (11:25:16 12-09-2024) В таблицах Брадиса уже опубликованные числа,которые нужно и... Какая разница, призывать учить высшую математику надо всех и больных на голову. Поэтому больные с отклонением в умственном развитии будут решать таблицы Брадиса, те кто нормальные с помощью таблицы Брадиса будут решать другие задачи. На всех хватит заданий

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