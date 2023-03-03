В срывающих гособоронзаказ компаниях будут вводить внешнее управление

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин

03 марта 2023, 20:12, ИА Амител

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Полномочия акционеров и руководства хозяйственных обществ, срывающих свои обязательства по гособоронзаказу в условиях военного положения, будут приостанавливаться, в них будет вводиться внешнее управление. Как сообщает ТАСС, соответствующий указ подписал в пятницу, 3 марта, президент России Владимир Путин.

Документ принят в рамках возможностей, которые даёт законодательство при военном положении. При его действии, в случае нарушения компаниями своих обязательств, "впредь до отмены военного положения" будут приостанавливаться права акционеров таких компаний и полномочия их органов управления. Определять управляющую компанию будут на основании предложений Минпромторга.

Отметим, что на данный момент военное положение в РФ введено указом президента от 19 октября 2022 года на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В остальных регионах России действует различный режим готовности.