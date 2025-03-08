В США арестовали боевика, причастного к теракту в "Крокусе"

Задержанный на допросе признался, что инструктировал потенциальных нападавших

08 марта 2025, 13:21, ИА Амител

Мохаммад Шарифулла / Фото: страница директора ФБР Каш Пателя в соцсети X / @FBIDirectorKash

Американские спецслужбы задержали боевика, причастного к теракту в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минюст США.

Мохаммад Шарифулла признался в организации взрыва в Кабуле в 2021 году и в том, что инструктировал исполнителей теракта в Подмосковье.

"Во время допроса ФБР Шарифулла признался, что от имени "Вилаят Хорасан" (афганский филиал "Исламского государства", запрещена в РФ) он передавал потенциальным нападавшим инструкции по использованию таких винтовок, как автомат Калашникова, и другого оружия", – рассказали в ведомстве.

Он также узнал двух из четырех арестованных боевиков, которых обучал ранее.

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске случился 22 марта 2024 года. В результате нападения погибли 145 человек, 551 пострадал.

3 марта 2025-го глава СКР Александр Бастрыкин сообщил о завершении следственных действий по делу об этом теракте.