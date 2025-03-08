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В США арестовали боевика, причастного к теракту в "Крокусе"

Задержанный на допросе признался, что инструктировал потенциальных нападавших

08 марта 2025, 13:21, ИА Амител

Мохаммад Шарифулла / Фото: страница директора ФБР Каш Пателя в соцсети X / @FBIDirectorKash
Мохаммад Шарифулла / Фото: страница директора ФБР Каш Пателя в соцсети X / @FBIDirectorKash

Американские спецслужбы задержали боевика, причастного к теракту в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минюст США.

Мохаммад Шарифулла признался в организации взрыва в Кабуле в 2021 году и в том, что инструктировал исполнителей теракта в Подмосковье.

"Во время допроса ФБР Шарифулла признался, что от имени "Вилаят Хорасан" (афганский филиал "Исламского государства", запрещена в РФ) он передавал потенциальным нападавшим инструкции по использованию таких винтовок, как автомат Калашникова, и другого оружия", – рассказали в ведомстве.

Он также узнал двух из четырех арестованных боевиков, которых обучал ранее.

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске случился 22 марта 2024 года. В результате нападения погибли 145 человек, 551 пострадал.

3 марта 2025-го глава СКР Александр Бастрыкин сообщил о завершении следственных действий по делу об этом теракте.

Происшествия Теракт
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Комментарии 5

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Гость

14:19:14 08-03-2025

Хохол?

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Гость

16:57:20 08-03-2025

Опять представители самой мирной религии?

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Гость

18:42:53 08-03-2025

Гость (16:57:20 08-03-2025) Опять представители самой мирной религии?... Иудей ?

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Гость

08:25:55 09-03-2025

А зачем мы с этими бабаями дружим?

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Гость

11:12:31 10-03-2025

причастного к теракту в "Крокусе" ---- сейчас будут намекать Украине и Англии, что он может дать на них показания, но если они пойдут на соглашение с Трампом, он может и помолчать

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