В США назвали поставляемую Украине технику "мусором"
США поставляют Украине старые танки и не предоставляют средства для их модернизации
20 августа 2023, 12:25, ИА Амител
Фото: unsplash.com
США поставляют Вооруженным силам Украины (ВСУ) военную технику, которая хуже старой советской. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он подчеркнул, что эти танки и бронетранспортеры — "мусор".
"И мы это знаем, мы это признали", — сказал Риттер.
По его словам, США поставляют Украине старые танки и не предоставляют средства для их модернизации, что, как считает Риттер, лишь вредит украинским военным.
10:01:40 21-08-2023
Леопард 2А6 - это мусор ? Это вообще то топовый немецкий танк. То что их уничтожают на Украине говорит не о том что это мусор, а о мастерстве наших ребят и эффективности нашего вооружения.