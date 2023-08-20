В США назвали поставляемую Украине технику "мусором"

США поставляют Украине старые танки и не предоставляют средства для их модернизации

20 августа 2023, 12:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

США поставляют Вооруженным силам Украины (ВСУ) военную технику, которая хуже старой советской. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он подчеркнул, что эти танки и бронетранспортеры — "мусор".

"И мы это знаем, мы это признали", — сказал Риттер.

По его словам, США поставляют Украине старые танки и не предоставляют средства для их модернизации, что, как считает Риттер, лишь вредит украинским военным.