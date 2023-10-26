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СМИ: в США задержали подозреваемого в массовой стрельбе

В результате инцидента погибли по меньше мере 22 человека

26 октября 2023, 09:47, ИА Амител

Кадр: Lewiston Maine Police Department
Кадр: Lewiston Maine Police Department

В городе Льюистоне американского штата Мэн задержали мужчину, подозреваемого в массовой стрельбе, пишет РИА Новости со ссылкой на Fox News.

Стрельба велась в трех местах, в том числе в баре и торговом центре. В результате погибли по меньшей мере 22 человека, еще около 60 пострадали.

К расследованию произошедшего подключилось ФБР.

США чрезвычайное происшествие

Комментарии 2

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Гость

09:52:58 26-10-2023

наверное хамасовец

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Гость

12:01:40 26-10-2023

Гость (09:52:58 26-10-2023) наверное хамасовец... В более поздней новости пишут, что он проходил лечение в психиатрической лечебнице. Странно, что доступ до оружия не ограничен у психического.

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