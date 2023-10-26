СМИ: в США задержали подозреваемого в массовой стрельбе
В результате инцидента погибли по меньше мере 22 человека
26 октября 2023, 09:47, ИА Амител
Кадр: Lewiston Maine Police Department
В городе Льюистоне американского штата Мэн задержали мужчину, подозреваемого в массовой стрельбе, пишет РИА Новости со ссылкой на Fox News.
Стрельба велась в трех местах, в том числе в баре и торговом центре. В результате погибли по меньшей мере 22 человека, еще около 60 пострадали.
К расследованию произошедшего подключилось ФБР.
09:52:58 26-10-2023
наверное хамасовец
12:01:40 26-10-2023
Гость (09:52:58 26-10-2023) наверное хамасовец... В более поздней новости пишут, что он проходил лечение в психиатрической лечебнице. Странно, что доступ до оружия не ограничен у психического.