В стиле Алтая. Губернатору Томенко показали футболки, которые шьет компания Аlpalazone

Глава региона посетил стенд местного бренда на ежегодном фестивале

27 мая 2025, 15:10, ИА Амител erid: 2W5zFJhv5Y4

Виктор Томенко у стенда Аlpalazone на фестивале / Фото: Татьяна Риттер

Компания Аlpalazone* приняла участие в ежегодном фестивале "А, это алтайское?!", где ведущие производители региона представили свою продукцию. Стенд бренда выделился не только стильной экспозицией, но и тем, что стал местом живого диалога о будущем Алтая. К нему лично подошел губернатор Виктор Томенко, чтобы пообщаться с командой, узнать о специфике продукции и услышать о планах на ближайшие годы.

Сегодня в сфере малого и среднего предпринимательства заняты 388 тысяч человек – это треть от всех работающих в крае. Глава региона подчеркнул важность подобных мероприятий для МСП – ярмарки и фестивали становятся отличными площадками для продвижения алтайской продукции.

"Замечательно, что жители края реализуют столько идей, востребованных и в нашем регионе, и за его пределами. Мы – представители власти – с удовольствием поддерживаем такие инициативы", – сказал губернатор.

На площадке бренда Аlpalazone Виктору Томенко показали новую коллекцию одежды, в том числе и футболки с принтами в алтайском стиле. Такой интерес – высокое признание для местных производителей и вдохновляющий импульс для развития.

"Мы гордимся, что Аlpalazone – алтайский бренд. В каждую сезонную коллекцию мы включаем лимитированные капсулы, посвященные нашему краю. Это коллаборации с талантливыми художниками, фотографами, людьми, которые живут и вдохновляются природой Алтая. Мы совместно создаем одежду, которая несет в себе дух региона", – отметила совладелица компании Альбина Шоль.По ее словам, команда особенно ценит, что заложенные в одежду идеи и ценности находят отклик у людей. А все потому, что к работе здесь подходят с душой и большим интересом.

Виктор Томенко у стенда Аlpalazone на фестивале / Фото: Татьяна Риттер

Alpalazone – это красивая одежда, в которой гармонично сочетаются натуральные материалы и функциональность. Создатели бренда убеждены: стиль не должен быть жертвой комфорта. Одежду легко комбинировать, она подходит для разных ситуаций – от домашнего отдыха до активного дня.

Качество – это отдельная гордость бренда, каждый этап проходит строгий контроль. Поэтому вещи могут служить долго, дарить ощущение легкости и оставаться актуальными сезон за сезоном.

Основу коллекций составляет единение с природой Алтая – здесь используют только качественные материалы и принты, вдохновленные чистотой и гармонией края.

Коллекция одежды с изображением Алтая / Фото: Максим Наземцев

Интернет-магазин Alpalazone

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