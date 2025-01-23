В связи с улучшением погоды в Алтайском крае открыли все региональные дороги

На данный момент закрытых трасс в регионе нет

23 января 2025, 07:45, ИА Амител

Метель в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае открыли все дороги регионального значения в связи с благоприятной погодной обстановкой. Об этом сообщили в региональном МЧС со ссылкой на "Алтайавтодор".

Последние ранее перекрытые трассы стали доступны для проезда 23 января в 02:00:

К-10 от села Сетовка Советского района до границы с Республикой Алтай (с 34 по 114 км);

К-06 от города Бийска до города Белокуриха (с 6 по 64 км);

К-27 от села Петропавловка Петропавловского района до села Смоленское Смоленского района (с 60 по 158 км).

Сейчас закрытых автодорог на территории края нет.