В связи с улучшением погоды в Алтайском крае открыли все региональные дороги
На данный момент закрытых трасс в регионе нет
23 января 2025, 07:45, ИА Амител
Метель в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Алтайском крае открыли все дороги регионального значения в связи с благоприятной погодной обстановкой. Об этом сообщили в региональном МЧС со ссылкой на "Алтайавтодор".
Последние ранее перекрытые трассы стали доступны для проезда 23 января в 02:00:
- К-10 от села Сетовка Советского района до границы с Республикой Алтай (с 34 по 114 км);
- К-06 от города Бийска до города Белокуриха (с 6 по 64 км);
- К-27 от села Петропавловка Петропавловского района до села Смоленское Смоленского района (с 60 по 158 км).
Сейчас закрытых автодорог на территории края нет.
"Просьба к автомобилистам соблюдать осторожность и выбирать скоростной режим в соответствии с погодными и дорожными условиями", – напомнили в МЧС.
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