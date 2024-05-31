В СЖР назвали неприемлемыми угрозы от Фонда Клуни в адрес журналистов РФ

По его словам, в фонде Клуни верят в собственную пропаганду, поэтому его членов "можно только пожалеть, но переубедить сейчас вряд ли получится"

31 мая 2024, 23:12, ИА Амител

Антироссийские санкции / Фото: unsplash.com

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев назвал неприемлемыми угрозы в адрес российских журналистов, находящихся за рубежом, со стороны "Фонда Клуни за справедливость". Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сотрудница учрежденного американским актером Джорджем Клуни и его женой Амаль Клуни "Фонда Клуни за справедливость" Анна Нейстат заявила, что организация хочет добиться от стран ЕС и МУС арестов находящихся за рубежом журналистов. Фонд собирается ходатайствовать в МУС о возбуждении уголовных дел в отношении представителей СМИ РФ, которые освещают события на Украине в пророссийском ключе.

"Угрозы в адрес журналистов, а тем более предполагаемые репрессии в адрес наших коллег абсолютно неприемлемы. Клуни с его женой могут придумывать любые пакости, но их мечты вряд ли станут реальностью", – сказал Соловьев.

По его словам, в фонде Клуни верят в собственную пропаганду, поэтому его членов "можно только пожалеть, но переубедить сейчас вряд ли получится".