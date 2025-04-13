В Таджикистане произошло мощное землетрясение
Толчки зафиксировали в 07:24 мск на расстоянии более 170 км к юго-востоку от города Худжанд
13 апреля 2025, 13:21, ИА Амител
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Таджикистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Толчки зафиксировали в 07:24 мск на расстоянии более 170 км к юго-востоку от города Худжанд – в нем живет более 198 тысяч человек. Очаг залегал на глубине десяти километров. Изначально сообщалось о магнитуде 6,4, однако затем оценку понизили.
Согласно данным Американской геологической службы, толчки также могли чувствоваться в Казахстане, Узбекистане, Афганистане и Киргизии. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала. Возможность повторных толчков в регионе не уточняется.
14:08:00 13-04-2025
Вот и пусть восстанавливают. Строят у себя.121
02:08:02 14-04-2025
зачем по такое писать? чтобы перепугать людей? мало ли что где происходит вдали от ого-го каких населенных городов. что нагнетаете то?