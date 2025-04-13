В Таджикистане произошло мощное землетрясение

Толчки зафиксировали в 07:24 мск на расстоянии более 170 км к юго-востоку от города Худжанд

13 апреля 2025, 13:21, ИА Амител

Трещина в асфальте / Фото: unsplash.com / Shefali Lincoln

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Таджикистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Толчки зафиксировали в 07:24 мск на расстоянии более 170 км к юго-востоку от города Худжанд – в нем живет более 198 тысяч человек. Очаг залегал на глубине десяти километров. Изначально сообщалось о магнитуде 6,4, однако затем оценку понизили.

Согласно данным Американской геологической службы, толчки также могли чувствоваться в Казахстане, Узбекистане, Афганистане и Киргизии. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала. Возможность повторных толчков в регионе не уточняется.