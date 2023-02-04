В театре драмы пройдёт творческий вечер в честь юбилея актёра Антона Киркова

На концерте реальный артист будет выступать на сцене параллельно со своим персонажем

04 февраля 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: краевой театр драмы

В краевом театре драмы 8 марта 2023 года пройдёт творческий вечер "50/50", посвящённый юбилею актёра Антона Киркова. Главный герой действия – сам артист, который большую часть своей жизни, 31 год, играет на сцене.

"Название предстоящего вечера отсылает к известному выражению "пятьдесят на пятьдесят", что означает "половина на половину", сосуществование двух противоположных начал, которые и приводят жизнь в равновесие", – пояснили в театре.

Вечер будет состоять из двух частей. Первая, жизнеописательная, поставлена по автобиографии, написанной самим юбиляром: детство, первое удивление, театральные родители, путь в профессию. Судьбоносная встреча, когда театр "случился" уже навсегда, первые роли, партнёры и многое другое. Вторая часть будет в жанре театрального капустника с дружескими поздравлениями и официальными чествованиями.

О Киркове не только расскажут, но и сыграют его. Кирков-персонаж и реальный артист будут существовать параллельно в монологах-воспоминаниях и диалогах с персонажами.

За постановку праздничного вечера отвечает артист Виктор Осипов.

"Мы готовим представление как подарок для Антона. Но на самом деле это даже больше подарок для меня и, думаю, для всех артистов театра. Антон настолько открытый и жизнерадостный человек, душа и лицо нашего театра, что рассказывать о нём, придумывать что-то вместе с ним – уже праздник", – отметил Виктор Осипов.Узнать подробнее о мероприятии и покупке билетов можно по телефону: +7 (3852) 36-97-13.

Фото: краевой театр драмы

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