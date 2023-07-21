В Telegram появились сторис

Пока функция доступна только для владельцев подписки Premium

21 июля 2023, 07:31, ИА Амител

Кадр: телеграм-канал Павла Дурова

Telegram получил обновление, с которым мессенджер обзавелся сторис.

Новый формат представлен в виде кружочков с изображением аватарок пользователей над списком чатов. Админы каналов выкладывать истории не могут.

Как предполагалось ранее, публиковать истории пока есть возможность только у Premium-подписчиков. Но через месяц функция станет доступна и бесплатным юзерам.

Скачать обновление можно в App Store, Google Play либо с сайта Telegram.