Всё идёт по плану. Девелопер ЖК "Колибри" рассказал, как продвигается строительство

За несколько месяцев в доме возвели уже четыре этажа

06 февраля 2023, 07:00, ИА Амител

ЖК "Колибри"

В ноябре 2022 года стартовали продажи квартир в новом жилом комплексе "Колибри", расположенном по адресу: ул. Советской Армии, 60. Несмотря на то, что дом ещё находится на стадии строительства, продано уже 25% квартир и столько же забронировано. Разберёмся, что это за ЖК и почему он пользуется таким спросом.

Небольшой, но эффектный

ЖК "Колибри" – это 16-этажный дом комфорт-класса, где на каждом этаже всего шесть квартир. Здание гармонично вписывается в ансамбль близстоящих домов. Как рассказывает застройщик, руководитель ООО С3 "ДС-Инвестстрой" Вячеслав Виноградов, на этапе планирования строительства рассматривали участки в разных районах города. Но остановились именно на улице Советской Армии, потому что считают эту территорию очень удобной и перспективной.

Здесь отлично развита инфраструктура: в шаговой доступности детские сады, школа, поликлиника, магазины. Удобная транспортная развязка – остановки трамваев, автобусов, маршруток. У жильцов будет закрытый двор с детской площадкой. Кроме того, район застроен в основном невысокими домами, поэтому из окон нового ЖК будет виден горизонт, а в комнатах много ничем не перекрываемого солнечного света.















Главное – стабильность

Дом планируют сдать во втором квартале 2024 года, но Вячеслав Виноградов отмечает, что, скорее всего, работы удастся закончить досрочно. Уже сейчас возведено четыре этажа – и это несмотря на то, что декабрь и январь были сложными для застройщиков из-за погоды.

"На темпы строительства влияет большое количество внешних факторов. Один из них – погода. Например, декабрь был очень холодный, январь – тоже холодный и ветреный. Многие стройки в Барнауле "встали". Но мы работы не останавливали, идём в заданном темпе, выполняем план", – подчеркнул руководитель ООО С3 "ДС-Инвестстрой".

Кроме того, застройщик отмечает, что объект не только стабильно строится, но и даёт возможность зарабатывать. Стоимость квартир в ЖК "Колибри" начинает расти. Так, с 1 февраля 2023 года уже поднялись в цене студии. Вячеслав Виноградов подчёркивает, что для тех, кто хотел приобрести квартиру как инвестицию, затягивать не стоит – жильё будет дорожать и дальше.







Узнать подробнее о ЖК "Колибри" можно в агентстве недвижимости "Светлый дом", с которым работает застройщик. Это профессиональная команда риелторов, которые ответят на все вопросы не только о самом доме и районе, но и ипотечных вариантах (дом аккредитован во всех банках, подходит под льготные программы). А также проведут всю сделку "под ключ" до момента регистрации.

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