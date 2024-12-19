В ТРЦ "Европа" Дед Мороз и Снегурочка разыграют 12 сюрприз-боксов с подарками

Новогодняя шоу-программа пройдет уже в эту субботу

19 декабря 2024, 15:00, ИА Амител erid: 2W5zFG2zf2Q

Дед Мороз. Подарок / Фото: ТРЦ "Европа"

Новый год – праздник, который так любят и дети, и взрослые. Так почему бы не начать отмечать его уже сейчас. Тем более что в субботу, 21 декабря 2024 года, ТРЦ "Европа" приглашает барнаульцев повеселиться и окунуться в сказочную атмосферу главного события зимы.

21 декабря с 14:00 до 16:00 около фонтана Дед Мороз со Снегурочкой и герои "Холодного сердца" порадуют гостей сладкими презентами и памятными фото. А самых активных участников конкурсной программы – сертификатами на шопинг от "Сковородовны", PodariHolst*, LOVE Paris*, "Городка паровозиков", GSM22*, S Parfum&Cosmetics*, "Сударь!", Butterfly* и других отделов-партнеров.

Фишка мероприятия – подведение итогов розыгрыша 12 сюрприз-боксов. Внутри – полезные и интересные подарки, отражающие времена года.

Чтобы попытаться выиграть сюрприз-бокс, нужно:

Совершать покупки в "Европе" до 21.12.24 от 1000 рублей. Подписать чеки (ФИО и номер телефона) и скинуть их в специальный ящик. Ждать оглашения результатов 21.12.24 с 14:00 до 16:00.

Не забудьте взять с собой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность в день подведения итогов.

*PodariHolst ("ПодариХолст"); LOVE Paris ("Лав Париж"); GSM22 ("ДжиЭсЭм22"); S Parfum&Cosmetics ("Эс ПарфюмЭндКосметикс"); Butterfly ("Батерфляй")

Информацию об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов или выигрышей по результатам, месте и порядке их получения уточняйте в группе ТРЦ "Европа" во "ВКонтакте" . Дата розыгрыша – 21.12.24 г.

Возрастное ограничение 18+

ООО "Экватор"

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