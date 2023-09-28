Необходимо выполнить работы для надежного обеспечения барнаульцев водоснабжением в зимний период

28 сентября 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Барнаульский водоканал с 22:00 часов 30 сентября до 14:00 часов 1 октября проведет масштабные работы с отключением большого числа абонентов, сообщает компания в своем Telegram-канале.

Проведут работы по замене трех запорно-регулирующих арматур диаметром 600 мм. Холодное и горячее водоснабжение будет отсутствовать в ряде домов в Индустриальном, Октябрьском и Ленинском районах.

"Выполнение этих мероприятий обеспечит надежное водоснабжение барнаульцев в зимний период, позволит при возникновении аварийных ситуаций значительно уменьшить зону отключения и количество абонентов, у которых не будет воды", – отметил гендиректор компании Андрей Полюго.

Список домов, попадающих под отключение

Под отключение попадут 6684 здания на улицах: 1-й Мирный, 1-й Станкостроительный, 1-я Западная, 1-я Речная, 2-й Кооперативный, 2-й Мирный, 2-й Станкостроительный, 2-я Геодезическая, 2-я Речная, 2-я Снежная, 3-й Кооперативный, 3-й Мирный, 3-й Станкостроительный, 4-й Кооперативный, 4-й Мирный, 4-й Станкостроительный, 4-я Западная, 5-й Кооперативный, 5-я Западная, 9-й Заводской, 10-я Западная, 11-я Западная, 12-я Западная, 13-я Западная, 14-я Западная, 40 лет Октября, 42-й Краснознаменной Бригады, 65 лет Победы, 80-й Гвардейской Дивизии, А. Петрова, Аметистовая, Багряная, Балабанова, Беляева, Бирюсинская, Братский, Бриллиантовая, В. Кащеевой, Волгоградская, Вольная, Г. Исакова, Г. Титова, Геодезическая, Глушкова, Горно-Алтайская, Горская, Горьковский, Гущина, Докучаевский, Достоевского, Дружная, Ермака, Есенина, Жасминная, Жемчужная, Жилой, Закатный, Звездная, Звонкая, Звучная, Зимний, Знакомая, Знойная, Золотистая, Иртышский, Кавалерийская, Калинина, Квартал 953а, Квартал 2045 запад. часть кадаст. кв. 22:63:010334, Коммунистическая, Космонавтов, Крутая, Ленина, Ленинградская, Лиственничная, Логовская, Малахова, Маркелова, Монтажников, Морозный, Мраморная, Новая, Новгородская, Обильная, Облепиховая, Озерная, Опытная, Островского, Отрадная, П. Сухова, Павловский тракт, Памятный, Панкратова, Панфиловцев, Пожаротушение квартала 2032, Пожаротушение квартала 2033, Покровская, Попова, Придорожная, Просторная, Прямой, Рабочая, Речная, Ростовский, Рубиновая, Рубусина, Рубцова, Салаирский, Сапфирная, Северо-Западная, Семенова, Смирнова, Снежная, Советской Армии, Совхозная, Солнечная Поляна, Солнцева, Станочный, Тимуровская, Титова, Тихая, Томского Мушкетерского Полка, Трактовая, Транспортный, тупик Стройгаза, Тургенева, Туриногорская, Урожайная, Утренняя, Халманова, Хлеборобная, Чеглецова, Читинский, Чихачева, Чудненко, Шукшина, Э. Алексеевой, Энтузиастов, Юрина, Ясная.

К сожалению, опубликовать на сайте полный список адресов не представляется возможным. Документ размещен в Telegram-канале водоканала.