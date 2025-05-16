В Турции анонсировали новую встречу России и Украины

По словам главы МИД Турции Хакана Фидана, стороны достигли по этому вопросу принципиального соглашения

16 мая 2025, 22:25, ИА Амител

Турецкий флаг / Фото: unsplash.com / Go to Tarik Haiga's profile Tarik Haiga

Делегации России и Украины достигли принципиального соглашения о новой встрече. Как сообщает "КП", об этом в социальных сетях заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

"Стороны достигли принципиального соглашения о новой встрече", – написал турецкий дипломат в соцсети X.

Каких-либо подробностей предстоящей встречи Фидан не привел.

Напомним, что 16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года переговоры между РФ и Украиной. Помощник президента РФ, глава делегации России Владимир Мединский отмечал, что российская сторона удовлетворена их результатом.

Мединский анонсировал масштабный обмен пленными – по формуле тысяча на тысячу. Киев запросил встречу глав государств, а Москва приняла это к сведению.