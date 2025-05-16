В Турции анонсировали новую встречу России и Украины
По словам главы МИД Турции Хакана Фидана, стороны достигли по этому вопросу принципиального соглашения
16 мая 2025, 22:25, ИА Амител
Делегации России и Украины достигли принципиального соглашения о новой встрече. Как сообщает "КП", об этом в социальных сетях заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
"Стороны достигли принципиального соглашения о новой встрече", – написал турецкий дипломат в соцсети X.
Каких-либо подробностей предстоящей встречи Фидан не привел.
Напомним, что 16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года переговоры между РФ и Украиной. Помощник президента РФ, глава делегации России Владимир Мединский отмечал, что российская сторона удовлетворена их результатом.
Мединский анонсировал масштабный обмен пленными – по формуле тысяча на тысячу. Киев запросил встречу глав государств, а Москва приняла это к сведению.
00:05:58 17-05-2025
Пустокормы с треском провалили очередную встречу и как ни в чём не бывало готовятся к "новой", не менее затратной, безотчётно и вхолостую транжиря деньги налогоплательщиков...
09:02:32 17-05-2025
Гость (00:05:58 17-05-2025) Пустокормы с треском провалили очередную встречу и как ни в ... Встреча была ради встречи, глупо было ожидать иного результата. Хорошо, что договорились об обмене пленных. Из-за этого стоило лететь в Стамбул.
08:05:12 17-05-2025
-Ну чо? Ещё встретимся?
-Я вас услышал.
10:23:04 17-05-2025
Пока у хохлов есть живая сила, оружие и деньги, они будут воевать. Никаких глобальных договоренностей не станут соблюдать. Поэтому нет вариантов, нет! К сожалению… Если только наши найдут сильный техногенный ход, чтобы победить, типа недавнего электроколлапса в Европе. А так… Путин же подписал план обороны на 2026-2027гг. Такие перспективы.
13:02:52 17-05-2025
Относительно хохлов Крылов когда то писал - а вы друзья как не садитесь все в музыканты не гадитесь.