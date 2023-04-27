СМИ: турецкий политик заявил, что Эрдоган перенес сердечный приступ

Ранее президенту Турции внезапно стало плохо во время прямого эфира

27 апреля 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: kavkaznews.az

Председатель турецкой Партии перемен Мустафа Сарыгюль утверждает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перенёс сердечный приступ. Об этом сообщает "Sputnik Ближнее Зарубежье".

"Вчера вечером на собрании у господина Тайипа случился сердечный приступ. 22 года при власти – это тяжело", – заявил Сарыгюль.Напомним, что ранее Эрдогану стало плохо во время прямого эфира. Трансляцию прервали, однако после турецкий президент вернулся в эфир и заявил, что "подхватил желудочный грипп". После этого он прервал интервью.

Отметим, что официального подтверждения проблем с состоянием здоровья у Эрдогана нет. Вместе с тем турецкие СМИ сообщают, что в четверг президент будет участвовать в мероприятиях в онлайн-режиме, пишет РИА Новости.