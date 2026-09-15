В ТВК "Гранд Арена" состоится встреча "Среда бизнеса" для дизайнеров и архитекторов

Там можно найти решения для коммерческих интерьеров, обменяться опытом и завести новые знакомства для будущих проектов

15 сентября 2026, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFJRWuTf

"Среда бизнеса" / Изображение создано с помощью нейросети Ghat Gpt

Что меняется, когда вместо обычной квартиры дизайнер берет в работу коммерческий объект? Какие решения нужно предусмотреть еще на этапе проектирования, чтобы избежать переделок и лишних расходов? 24 сентября 2026 года в ТВК "Гранд Арена" в Барнауле пройдет "Среда бизнеса" — встреча для дизайнеров и архитекторов, которые уже работают с коммерческими интерьерами или хотят войти в этот сегмент.

О чем там расскажут?

Дизайнер Екатерина Исакова в рамках презентации "Большие проекты — большая ответственность" расскажет, как меняется работа дизайнера с ростом масштаба и бюджета проекта. Речь пойдет о команде, подрядчиках, коммуникации с заказчиком, зонах ответственности, точках контроля и ошибках, которые на больших объектах стоят особенно дорого.

Константин Шевченко, представитель компании Fogel ("Фогель"), разберет возможности современных светопрозрачных конструкций в коммерческих интерьерах. Участники узнают о технических ограничениях, важных узлах и ошибках, которые дизайнеру необходимо учитывать еще до того, как проект уйдет в реализацию.

Афиша предоставлена организаторами

Организаторы подчеркивают: это не рекламные презентации, а разговор о реальной практике — о том, как создавать коммерческие интерьеры, которые не только хорошо выглядят на визуализации, но и могут быть реализованы. А еще это профессиональное окружение, новые знакомства с дизайнерами, производителями и подрядчиками, возможность найти партнеров для будущих проектов.

Когда и где пройдет встреча?

Встреча состоится 24 сентября 2026 года в 15:00 в "Гранд Арене" на Павловском тракте, 180. Участие бесплатное по предварительной регистрации, количество мест ограничено.

ООО "Неаполь"

Реклама