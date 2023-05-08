В твороге двух компаний из Алтайского края нашли кишечную палочку
Россельхознадзор решил прекратить действие лицензий соответствия для компаний
08 мая 2023, 14:00, ИА Амител
Фото: pixabay.com
В Алтайском крае выявили факты нарушения требований безопасности в продукции двух компаний. Об этом заявила пресс-служба управления Россельхознадзора.
В частности, в твороге КФХ "Яромакс" найдены бактерии кишечной палочки и превышение допустимого значения дрожжей. В твороге от производителя "Гермес" тоже нашли бактерию.
Россельхознадзор решил прекратить действие лицензий соответствия для компаний. На предприятиях должны будут выявить и устранить нарушения.
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