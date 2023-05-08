В твороге двух компаний из Алтайского края нашли кишечную палочку

Россельхознадзор решил прекратить действие лицензий соответствия для компаний

08 мая 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае выявили факты нарушения требований безопасности в продукции двух компаний. Об этом заявила пресс-служба управления Россельхознадзора.

В частности, в твороге КФХ "Яромакс" найдены бактерии кишечной палочки и превышение допустимого значения дрожжей. В твороге от производителя "Гермес" тоже нашли бактерию.

Россельхознадзор решил прекратить действие лицензий соответствия для компаний. На предприятиях должны будут выявить и устранить нарушения.