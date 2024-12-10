В Тюменцевской ЦРБ улучшат работу оборудования после обращения к губернатору Томенко

Жительница муниципалитета пожаловалась на отключения электричества, которые мешают работе социальных объектов

10 декабря 2024, 12:22, ИА Амител

Встреча в администрации Тюменцевского района / Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Работу медицинского оборудования в Тюменцевской центральной районной больнице (ЦРБ) улучшат после обращения местной жительницы к губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

21 ноября в ходе прямой линии жительница района Зоя Бондаренко обратилась к Томенко с вопросом об отключениях электроэнергии, которые влияют на работу соцобъектов муниципалитета. В конце прошлой недели по поручению главы региона в Тюменцевский район выехал глава Минпромэнерго края Вячеслав Химочка. В местной администрации он встретился с главой района Иваном Дитцем, руководителем "Алтайкрайэнерго" и Бондаренко.

"В связи с вашим обращением на прямую линию с губернатором Алтайского края Виктором Петровичем Томенко я приехал вместе с руководством компании "Алтайкрайэнерго" к вам в район, чтобы обсудить и наметить планы работы по повышению надежности энергоснабжения. Такое поручение нам дал Виктор Петрович: приехать и разобраться, как будем решать эту задачу", – рассказал местной жительнице Химочка.

Бондаренко обратила внимание, что в первую очередь ее беспокоит ситуация с перебоями в работе оборудования в районной больнице. После отключения электричества и поликлиника, и лаборатория долго восстанавливают работу серверов. Кроме того, есть угроза выхода оборудования из строя.

По итогам обсуждения главному врачу больницы энергетики дали рекомендации об оснащении учреждения здравоохранения дополнительным оборудованием для повышения надежности энергоснабжения, в том числе о проектировании и установке дизель-генераторной станции, обеспечивающей электроснабжением поликлинику. Проект станции будет готов до конца декабря 2024 года. Химочка взял ситуацию на контроль.