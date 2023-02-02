В Тыве будут запускать льготную ипотеку на новостройки под 2% годовых

До 2026 года в республике должны построить примерно пять тысяч новых квартир

02 февраля 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: "Дом.рф"

Гендиректор "Дом.рф" Виталий Мутко и глава Республики Тыва Владислав Ховалыг обсудили запуск в регионе льготной ипотеки. Компания готова выступить в роли оператора программы, которая позволит жителям региона оформить кредит на покупку квартиры в новостройках по ставке 2%.

"Важно, чтобы у жителей республики была возможность получить новое жильё на выгодных условиях, с минимальной нагрузкой на семейный бюджет. Сегодня размер средней ставки по ипотеке в республике – почти 9%, а новая программа позволит взять такой кредит с намного более выгодной ставкой. В России сейчас такие условия по ипотеке с господдержкой предусматривает только программа "Дальневосточная ипотека", – отметил Виталий Мутко.

Новую региональную ипотеку можно будет оформить до 1 июля 2024 года. Она будет доступна всем жителям республики. Размер такого кредита – до шести миллионов рублей.

Виталий Мутко и Владислав Ховалыг также обсудили механизм облигаций для создания новой инфраструктуры. "Дом.рф" сейчас рассматривает проект строительства магистральных сетей водоотведения для комплексной застройки территорий микрорайона Преображенский в посёлке Каа-Хем. За счёт этого необходимую инфраструктуру получат почти 700 семей.

По словам главы региона, в Тыве и дальше будут наращивать темпы жилищного строительства, и уже разработан ряд проектов комплексной застройки территорий.