В уборке снега в Алтайском крае задействовано 400 единиц техники
Дорожники чистят трассы после вчерашнего снегопада
27 февраля 2024, 14:15, ИА Амител
Уборка снега / Фото: Минтранс Алтайского края
Порядка 400 единиц техники очищают дороги Алтайского края после вчерашнего снегопада, сообщили в региональном Минтрансе.
Уточняется, что только за прошедшие сутки израсходовано 659 тонн противогололедных материалов.
За дорожной обстановкой в крае тем временем следят 35 камер, 12 метеостанций и 15 комплексов весогабаритного контроля.
По прогнозу синоптиков, днем во вторник в Алтайском крае ожидается до 11 градусов мороза, преимущественно без осадков.
14:28:22 27-02-2024
Враньё,также как с общественным транспортом. Заврались уважаемая администрация вы в" доску". Не порядочно вам уже разлагать наш город,непорядочно . Ну даже если вы все берёте взятки,так просто делайте,что бы у людей не было проблем добраться до работы на которой зарплата то "филькина грамота" да и то фиг доедешь. А врут как и автобусы у нас новенькие и трамваи у нас новенькие. Вы зачем кашмарите всё население города,зачем.Потом говорите ой что то молодёжь уезжает из города. Да кто будет жить в депрессивном городе,кто скажите. Ой вот вы не рожаете,а как нам рожать если нет ничего хорошего в городе и самое главное нет завтрашнего дня,вот и валит молодёжь от сюда.А вы в своих креслах греете уши наему населению. И верят то вам пенсионеры,которым уже всё равно,лишь бы с голоду не свалиться . А молодые хотят просто жить и жить от натурального слова ЖИТЬ.Чинуши вы все чиновники,чинуши. Простите за сленг.
15:28:50 27-02-2024
гость (14:28:22 27-02-2024) Враньё,также как с общественным транспортом. Заврались уважа... Вот это "выхлоп". Видать назрело. Молодец мы за.
16:18:37 27-02-2024
когда чистят улицы, зачем парковки загребают, не возможно на них заехать. Можно же вывозить сразу
21:54:36 27-02-2024
А, что, был снег?