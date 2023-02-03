В Уфе многодетный отец зарезал сыновей и покончил с собой

Прокуратура Башкирии начала проверку по факту убийства двоих детей. Причины конфликта пока неизвестны

03 февраля 2023, 17:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Уфе многодетный отец убил двоих сыновей. Как сообщает РЕН ТВ, мужчина проснулся посреди ночи и перерезал сыновьям горло.

Семья воспитывала троих детей: дочку и двоих мальчиков – 13 и 7 лет. Вечером 2 февраля мама легла спать с младшим сыном, а отец – со старшими детьми. Посреди ночи дочка разбудила мать и сказала, что отец ругается с её старшим братом. Женщина попыталась успокоить мужа, однако он переключился на неё.

В один момент конфликт переместился в подъезд, после чего соседей разбудили крики. По их словам, некто бегал по лестничной клетке и избивал девушку.

В какой-то момент многодетная мать начала стучаться в дверь к соседям и звать на помощь. Женщина кричала, что её муж начал душить детей и избил её, после чего заперся в квартире и не пускал её обратно. Около половины седьмого утра дверь в квартиру удалось вскрыть. Внутри обнаружили тела двоих детей с перерезанным горлом. Их отец покончил с собой.

Прокуратура Башкирии начала проверку по факту убийства двоих детей. Причины конфликта пока неизвестны.