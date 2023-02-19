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В Уфе подростки заставили сверстника раздеться на камеру

Всё это происходило в одном из городских торговых центров

19 февраля 2023, 11:20, ИА Амител

Фото: unslash.com
Фото: unslash.com

В одном из торговых центров Уфы подростки издевались над сверстником и снимали всё на камеру. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

Двое школьников, по данным местных СМИ, завели мальчика в туалет и заставили раздеваться. Всё происходящее они снимали на камеру.

“В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции организован комплекс проверочных мероприятий с целью правовой оценки ситуации и установления всех причин и условий, способствующих произошедшему”, – рассказали в СК.

Комментарии 2

  • Ублюдки - больные. А чуваку нужно появление чувства собственного достоинства. Если бы он не стал этого делать, больные ублюдки не смогли бы добиться желаемого.
    19 февраля, Гость   Ответить
  • Жесть, беспределят дети и ничего им не будет
    19 февраля, Гость   Ответить
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