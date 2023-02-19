В Уфе подростки заставили сверстника раздеться на камеру

Всё это происходило в одном из городских торговых центров

19 февраля 2023, 11:20, ИА Амител

Фото: unslash.com

В одном из торговых центров Уфы подростки издевались над сверстником и снимали всё на камеру. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

Двое школьников, по данным местных СМИ, завели мальчика в туалет и заставили раздеваться. Всё происходящее они снимали на камеру.