В Уфе родители морили голодом и держали в ящике восьмимесячного сына

Мать заключили под стражу

10 декабря 2024, 16:50, ИА Амител

Фото: Omar Lopez / unsplash.com

В Уфе следователи арестовали женщину, обвиняемую в покушении на убийство восьмимесячного сына, сообщили в СК Башкирии.

С февраля по октябрь 2024 года горожанка и ее муж осознанно не кормили малыша и регулярно оставляли одного в квартире с собакой, а также держали его без одежды на полу в ящике от кроватки. Более того, мать не посещала с сыном медучреждение и не всегда его мыла.

О произошедшем в полицию сообщила сестра отца ребенка, которая обнаружила мальчика в ящике, когда его родители планировали уехать в другой регион и намеревались оставить сына одного.

Ребенка изъяли из семьи и передали под временную опеку бабушке. Ему оказывают медпомощь – из-за недоедания у мальчика истощение и замедленное развитие.

Мать заключили под стражу. Ей предъявили обвинение по статье о покушении на убийство малолетнего ребенка, совершенном группой лиц с особой жестокостью.

Во время расследования правоохранители также оценят действия органов опеки и медучреждения на предмет ненадлежащего контроля за семьей.