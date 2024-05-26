В Великобритании завершили расследования о массовых заражениях ВИЧ в прошлом веке

Власти страны намеренно игнорировали угрозу

26 мая 2024, 15:47, ИА Амител

Флаг Великобритании / Фото: pxhere.com

В Великобритании завершили расследование массовых заражений ВИЧ в прошлом веке. Об этом сообщает РИА Новости.

В результате расследования была доказана вина властей Великобритании в том, что они намеренно игнорировали угрозу здоровью людей и допустили массовое заражение такими болезнями, как ВИЧ и гепатит С.

По данным журналистов, в 1970-х годах Национальная служба здравоохранения Великобритании закупала плазму крови для лечения гемофилии в США. После применения этих биологических материалов более 30 тысяч пациентов заразились ВИЧ и гепатитом С.

Отмечается, что в США донорами часто становились бывшие заключенные, наркоманы и бедные слои населения, для которых сдача крови была источником дохода. Кроме того, в больших партиях смешивали кровь от множества доноров, и до 1986 года биоматериалы не проверялись на ВИЧ, а до 1991 года – на гепатит С. В итоге одного зараженного человека было достаточно, чтобы огромный объем плазмы стал опасным для здоровья.