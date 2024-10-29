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В Вологодской области объяснили введение ограничений на продажу алкоголя

По словам губернатора Филимонова, "Вологодчина и Русский Север вымирают"

29 октября 2024, 22:10, ИА Амител

Алкоголь / Фото: unsplash.com / Go to Nathan Powers's profile Nathan Powers
Алкоголь / Фото: unsplash.com / Go to Nathan Powers's profile Nathan Powers

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объяснил, зачем в регионе вводятся ограничения на продажу алкоголя. В своем Telegram-канале он написал, что одна из главных целей властей – "наливайки" и алкомаркеты.

Филимонов заявил, что "Вологодчина и Русский Север вымирают": лишь за год население области сократилось на 7,5 тысячи жителей. Он сравнил такую смертность по масштабам с числом жителей в муниципалитетах.

"По данным Центра управления регионом, у нас очень печальная статистика. Полюбуйтесь на эти фотографии, которые прикрепляются к потоку жалоб наших жителей на "наливайки". И это одна из наших главных целей – "наливайки" и алкомаркеты. Мы понимаем, что будем сталкиваться с агрессивной информационной и не только волной противодействия со стороны тех представителей бизнес-сообщества", – добавил он.

По словам Филимонова, 71% смертей мужчин в трудоспособном возрасте связаны с последствиями болезней, вызванных алкоголем. Кроме того, нередко люди умирают из-за пьяного вождения, драк или поножовщины.

Напомним, что подготовленный законопроект предлагает ограничить продажу алкоголя по будням двумя обеденными часами – с 12 до 14. В выходные будет работать обычный режим торговли. Изменения могут вступить в силу с 1 марта 2025 года.

алкоголь

Комментарии 13

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Гость

23:28:00 29-10-2024

Популизм, бессмысленный и беспощадный. Экономику делает бизнес. Раз с ним важно "сталкиваться", - отсутствие здравого смысла.

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Гость

00:25:43 30-10-2024

А Алтайские законодатели пошли на поводу у бутлегеров, продлив время продажи этого пойла. Вот и кто на самом деле заботится о народе ? Мотивировка у них такая- " комбайнер или токарь после смены до закрытия не успеет закупиться алкашкой".

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Гость

08:54:39 30-10-2024

Гость (00:25:43 30-10-2024) А Алтайские законодатели пошли на поводу у бутлегеров, прод... Т.е. если молодежь уезжает из региона в столицу (где продажа до 23.00), то это от того, что спиваться ей надо?

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Гость

09:05:26 30-10-2024

Гость (00:25:43 30-10-2024) А Алтайские законодатели пошли на поводу у бутлегеров, прод... "Бутлегер"- не от слова "бутылка", а от слова "бутлег", т.е. подделка. Всё-таки в магазинах алкоголь легальный, так что прежде чем слово использовать, выясните его значение.

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Гость

08:05:39 30-10-2024

Надо сделать продажу круглосуточно, чтоб больше налогов в казну собрать, ведь себестоимость 0,5 водки 100р+400р акциз, вот и прибыль, а вологодского губера снимут за не пополнения казны!

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Гость

08:16:42 30-10-2024

Гость (08:05:39 30-10-2024) Надо сделать продажу круглосуточно, чтоб больше налогов в ка... 400 акциз? как же тогда Столичная в розницу 358 стОит?

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Гость

08:33:01 30-10-2024

Гость (08:16:42 30-10-2024) 400 акциз? как же тогда Столичная в розницу 358 стОит? ... Сразу видно, кто покупает водку, а кто нет)))

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Гость

08:35:45 30-10-2024

Гость (08:33:01 30-10-2024) Сразу видно, кто покупает водку, а кто нет)))... сразу видно, кто бред про 400 рублей акциза пишет

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Гость

09:03:17 30-10-2024

Гость (08:33:01 30-10-2024) Сразу видно, кто покупает водку, а кто нет)))... Будешь смеяться, но водку я не покупаю абсолютно. Просто увидел на витрине "легендарную" "Столичную" и поинтересовался, почём "легенда". Вполне доступно. Но я предпочитаю грузинские коньяки и ликёрные вина.

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Гость

08:29:52 30-10-2024

по этим граблям уже проскакали российская империя во время первой мировой , сша "сухой закон" , ссср во времена горбачева.

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Гость

09:04:08 30-10-2024

То есть теперь работяги будут бегать с работы, чтобы водочку купить? Отличное решение. Ждем результат, даже интересно.

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Гость

09:50:13 30-10-2024

Гость (09:04:08 30-10-2024) То есть теперь работяги будут бегать с работы, чтобы водочку...
Никто не будет бегать - у всех уже давно самогонные аппараты стоят. их даже в модных торговых центрах продают

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Гость

12:02:42 30-10-2024

А бюджет РФ он из собственного кармана будет пополнять? Алкоголь=акцицы. Это миллиарды.

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