В Вологодской области объяснили введение ограничений на продажу алкоголя

По словам губернатора Филимонова, "Вологодчина и Русский Север вымирают"

29 октября 2024, 22:10, ИА Амител

Алкоголь / Фото: unsplash.com / Go to Nathan Powers's profile Nathan Powers

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объяснил, зачем в регионе вводятся ограничения на продажу алкоголя. В своем Telegram-канале он написал, что одна из главных целей властей – "наливайки" и алкомаркеты.

Филимонов заявил, что "Вологодчина и Русский Север вымирают": лишь за год население области сократилось на 7,5 тысячи жителей. Он сравнил такую смертность по масштабам с числом жителей в муниципалитетах.

"По данным Центра управления регионом, у нас очень печальная статистика. Полюбуйтесь на эти фотографии, которые прикрепляются к потоку жалоб наших жителей на "наливайки". И это одна из наших главных целей – "наливайки" и алкомаркеты. Мы понимаем, что будем сталкиваться с агрессивной информационной и не только волной противодействия со стороны тех представителей бизнес-сообщества", – добавил он.

По словам Филимонова, 71% смертей мужчин в трудоспособном возрасте связаны с последствиями болезней, вызванных алкоголем. Кроме того, нередко люди умирают из-за пьяного вождения, драк или поножовщины.

Напомним, что подготовленный законопроект предлагает ограничить продажу алкоголя по будням двумя обеденными часами – с 12 до 14. В выходные будет работать обычный режим торговли. Изменения могут вступить в силу с 1 марта 2025 года.