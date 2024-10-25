В Вологодской области ограничат продажу алкоголя в рознице

В рабочие дни его можно будет продавать лишь с 12:00 до 14:00

25 октября 2024, 21:41, ИА Амител

Алкогольные напитки / Фото: unsplash.com / Sérgio Alves Santos

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов подготовил законопроект, который разрешит продавать алкоголь в регионе только два часа – с 12:00 до 14:00. Правила будут действовать в рабочие дни и новогодние каникулы. Об этом сообщает "Ъ".

Ограничения не будут касаться организаций общественного питания и вступят в силу с 1 марта 2025 года. Также будет запрещено продавать алкоголь в праздничные дни, в том числе 1 мая, в День России (12 июня), в День знаний (1 сентября), в День народного единства (4 ноября) и в День Конституции РФ (12 декабря).

По мнению руководителя ЦИФРРА Вадима Дробиза, подобное решение вряд ли будет принято. По его оценке, оно в любом случае не сократит потребление алкоголя населением, а лишь увеличит недовольство покупателей. Очереди в магазинах вырастут, а потребители будут закупаться впрок.