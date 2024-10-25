В Вологодской области ограничат продажу алкоголя в рознице
В рабочие дни его можно будет продавать лишь с 12:00 до 14:00
25 октября 2024, 21:41, ИА Амител
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов подготовил законопроект, который разрешит продавать алкоголь в регионе только два часа – с 12:00 до 14:00. Правила будут действовать в рабочие дни и новогодние каникулы. Об этом сообщает "Ъ".
Ограничения не будут касаться организаций общественного питания и вступят в силу с 1 марта 2025 года. Также будет запрещено продавать алкоголь в праздничные дни, в том числе 1 мая, в День России (12 июня), в День знаний (1 сентября), в День народного единства (4 ноября) и в День Конституции РФ (12 декабря).
По мнению руководителя ЦИФРРА Вадима Дробиза, подобное решение вряд ли будет принято. По его оценке, оно в любом случае не сократит потребление алкоголя населением, а лишь увеличит недовольство покупателей. Очереди в магазинах вырастут, а потребители будут закупаться впрок.
21:53:41 25-10-2024
Так им и надо
22:22:07 25-10-2024
Гость (21:53:41 25-10-2024) Так им и надо ... ждем в АК
22:10:16 25-10-2024
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, судя по всему, купил бо-о-льшой спиртзаводик.
22:43:25 25-10-2024
Боженька, спаси Россию от инициативных дебилов...
16:51:17 26-10-2024
Гость (22:43:25 25-10-2024) Боженька, спаси Россию от инициативных дебилов......
На бога надейся, а сам не плошай!
22:36:47 27-10-2024
Экономика области рухнет, сахар подорожает , да здравствует самогоноварение!!! Решили русского мужика остановить
01:19:35 28-10-2024
Для начала отрегулировал медицину, хотя бы по городу и спортивные секции для детей сделал бы бесплатными. Только потом бы боролся за здоровый образ жизни.
02:21:39 28-10-2024
На рабочих местах с 12 до14 перерыв!!! 👍