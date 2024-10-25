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В Вологодской области ограничат продажу алкоголя в рознице

В рабочие дни его можно будет продавать лишь с 12:00 до 14:00

25 октября 2024, 21:41, ИА Амител

Алкогольные напитки / Фото: unsplash.com / Sérgio Alves Santos
Алкогольные напитки / Фото: unsplash.com / Sérgio Alves Santos

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов подготовил законопроект, который разрешит продавать алкоголь в регионе только два часа – с 12:00 до 14:00. Правила будут действовать в рабочие дни и новогодние каникулы. Об этом сообщает "Ъ".

Ограничения не будут касаться организаций общественного питания и вступят в силу с 1 марта 2025 года. Также будет запрещено продавать алкоголь в праздничные дни, в том числе 1 мая, в День России (12 июня), в День знаний (1 сентября), в День народного единства (4 ноября) и в День Конституции РФ (12 декабря).

По мнению руководителя ЦИФРРА Вадима Дробиза, подобное решение вряд ли будет принято. По его оценке, оно в любом случае не сократит потребление алкоголя населением, а лишь увеличит недовольство покупателей. Очереди в магазинах вырастут, а потребители будут закупаться впрок.

алкоголь

Комментарии 8

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Гость

21:53:41 25-10-2024

Так им и надо

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Гость

22:22:07 25-10-2024

Гость (21:53:41 25-10-2024) Так им и надо ... ждем в АК

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Кхм...

22:10:16 25-10-2024

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, судя по всему, купил бо-о-льшой спиртзаводик.

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Гость

22:43:25 25-10-2024

Боженька, спаси Россию от инициативных дебилов...

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Гость

16:51:17 26-10-2024

Гость (22:43:25 25-10-2024) Боженька, спаси Россию от инициативных дебилов......
На бога надейся, а сам не плошай!

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Гость

22:36:47 27-10-2024

Экономика области рухнет, сахар подорожает , да здравствует самогоноварение!!! Решили русского мужика остановить

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Марина Маринина

01:19:35 28-10-2024

Для начала отрегулировал медицину, хотя бы по городу и спортивные секции для детей сделал бы бесплатными. Только потом бы боролся за здоровый образ жизни.

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Гость

02:21:39 28-10-2024

На рабочих местах с 12 до14 перерыв!!! 👍

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